Un flirt che non è mai decollato e che si è definitivamente arenato dopo le dichiarazioni rese da Walter Nudo a Pomeriggio 5. Nei mesi scorsi Francesca Cipriani [VIDEO] aveva rivelato di aver un attrazione per il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. “Sono pazza di lui” - ha ribadito in più di una circostanza la bombastica. Quest’ultima aveva anche incontrato l’attore all’interno della casa più spiata dagli italiani ma la scintilla non si è accesa nonostante i complimenti dell'italo canadese.

Nudo ha più volte affermato di avere delle situazioni in sospeso e di dover metter ordine nella sua vita. “Ho parlato con il suo manager e gli ho riferito che è una brava ragazza ma ora ho altre situazioni di sistemare” - ha dichiarato Nudo nei giorni scorsi.

Una chiusura definitiva che ha provocato la reazione stizzita della Cipriani nel corso della puntata odierna del talk show condotto da Barbara D’Urso. “Walter è stato molto maleducato nei miei confronti” - ha affermato l’abruzzese nel corso della trasmissione.

L'aneddoto della Cipriani sui complimenti social

Francesca Cipriani ha precisato che i motivi del risentimento nei confronti dell’italo canadese non è legato esclusivamente alle dichiarazioni che ha rilasciato alcuni giorni fa a Pomeriggio 5. “Durante le festività natalizie gli ho inviato un messaggio su WhatsApp per complimentarmi con lui per la vittoria del GF Vip [VIDEO]. Tutti sapevano che facevano il tifo per lui”. La trentaquattrenne di Popoli ha aggiunto di essere rimasta delusa dalla mancata risposta dell’attore.

“Ha visualizzato il messaggio ma l’unica volta che mi ha scritto è stata per farmi i complimenti per i miei occhi”. La show girl ha spiegato che subito dopo l’ha contattato su Instagram e di aver ricevuto una risposta che l’ha spiazzata. “Mi ha detto che è stato obbligato a mandarmi quel messaggio. Sono rimasta allibita perché ero presa dal suo essere, dalla sua purezza”.

'Non voglio perdere tempo con persone che non meritano'

Inoltre Francesca Cipriani ha rivelato che Walter Nudo ha chiesto di evitare qualsiasi contatto con lui. “Non voglio perdere più tempo con persone che non mi meritano. Dite quello che volete, ma sono maledettamente vera come persona”. Barbara D’Urso ha provato a prendere le difese del vincitore del Grande Fratello Vip ma la bombastica ha puntualizzato che il commento della discordia è stato scritto nel corso di un programma in cui era stato chiesto a Nudo di esprimere un giudizio su una foto dell’abruzzese. “E’ stato maleducato, sono delusa”.