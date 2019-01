Annuncio

Dopo la pausa natalizia, riprende oggi la messa in onda dello speciale del sabato di Amici di Maria De Filippi. Come di consueto si svolgerà la sfida tra la squadre Sparta e Atene, con le conseguenti sfide dirette in caso di sconfitta. Vediamo ora cos'è successo all'interno della scuola durante gli ultimi sette giorni.

Anticipazioni Amici, puntata 12 gennaio 2019

La settimana all'interno della scuola più famosa d'Italia [VIDEO], è iniziata con una punizione abbastanza tosta.

Tutto è partito dallo squillo di un telefono cellulare in sala relax, il dispositivo apparteneva al ballerino Marco. Secondo il regolamento del programma, i telefoni durante la permanenza negli studi devono rimanere rigorosamente spenti e per questo la maestra Celentano [VIDEO]ha deciso di infliggere una punizione: la squadra di Marco (Atene), durante la sfida a squadre, partirà con due punti di svantaggio; penalità abbastanza pesante, visto che la squadra sopracitata, nelle sfide precedenti, ha riscontrato serie difficoltà, non riuscendo a vincere nemmeno una sfida.

Nell'appuntamento di oggi, però, verranno assegnati dei nuovi banchi e alcuni allievi dovranno dire addio alla scuola. Se non volete perdervi nemmeno un dettaglio, seguite il racconto minuto per minuto qui su Blasting News.

Amici, la puntata del 12 gennaio 2019, minuto per minuto

15.06 - ora tocca ad Alberto che si esibisce con Caruso di Lucio Dalla.

15.04 - la prima prova è stata vinta da Miguel, ovvero la squadra Sparta. Ora si passa alla seconda prova, quella di canto, tra Alberto e Alessandro, inizia quest'ultimo con la cover di Cambiare di Alex Baroni.

15.01 - Marco, invece, si esibisce con un passo a cinque di Veronica Peparini sulle note di Ancora, ancora, ancora di Mina.

15.00 - la prima prova è tra Marco e Miguel, inizia quest'ultimo che si esibisce in un passo a due di Garrison, sulle note di Say Something di Justin Timberlake.

14.58 - si parte con la sfida a squadra. Di quella perdente solo uno dovrà andare in sfida. A causa di provvedimento disciplinare preso dalla maestra Celentano nei confronti di Marco, la squadra Atene partirà con un svantaggio di due punti, ma la produzione del programma ha decretato troppo pesante penalità, soprattutto non ritiene giusto che tutta la squadra paghi l'errore di Marco, per questo la penalità viene tolta, ma la maestra Celentano ha la possibilità di scegliere un altro provvedimento disciplinare solo per l'allievo imputato.

14.56 - la sfida è stata vinta da Alvis, Giacomo Eva è fuori dalla scuola.

14.54 - Alvis, invece, si esibisce con un pezzo di Lucio Battisti Fiori rosa, fiori di pesco.

14.52 - si passa alla seconda manche con le cover, Giacomo Eva canta Generale di Francesco De Gregori.

14.49 - ora tocca ad Alvis, che si esibisce anche lui con un suo inedito dal titolo Ma la noche.

14.47 - il giudice esterno per la sfida è il produttore discografico Charlie Rapino.

Inizia a esibirsi Giacomo Eva, con il suo inedito Errore bellissimo.

14.44 - ora si passa alla sfida di canto. Rudy Zerbi, durante i casting, ha trovato un talento che si chiama Alvis e che fa il suo ingresso in studio. Dovrà sfidarsi con uno tra Alessandro e Giacomo Eva. In questo caso lo sfidante verrà scelto da Rudy Zerbi, il professore sceglie Giacomo Eva.

14.38 - Vincenzo vince la sfida, Arianna è fuori dalla scuola.

14.35 - ora è il turno di Arianna, che si esibisce su una coreografia di Veronica Peparini, sulle note di Breath Life di Florence + The Machine.

14.33 - Mimmi è salva, Arianna è in sfida con Vincenzo. Fa il suo ingresso il giudice esterno, Francesca Bernardini. Inizia a esibirsi Vincenzo, con il balletto Flame of Paris.

14.30 - Gianamarco è salvo, Mimmi rimane in sfida. Ora tocca ad Arianna, che si esibisce in un passo a tre sulle note di Apeshit dei The Carters.

14.28 - tra Mimmi e Mowgli la prima ad andare in sfida è Mimmi, ma il confronto continua, ora tocca a Gianmarco esibirsi, che balla sulle note di Malamente di Rosalìa. A fine esibizione scopriremo se andrà in sfida al posto di Mimmi.

14.25 - ora è il turno di Mimmi, che balla un passo a due insieme al professionista Simone, sulle note di Poetica di Cesare Cremonini.

14.19 - si procede con la sfida. Lo sfidante verrà scelto, tramite delle sfide interne a catena, da una commissione esterna composta da: Kledi Kadiu, Natalia Titova e Froz. Il primo a esibirsi è Mowgli, che balla una coreografia sulle note di Arabiflow di Shady.

14.15 - durante le vacanze di Natale i professori hanno proseguito con i casting e in questa occasione Alessandra Celentano ha individuato un talento: si chiama Vincenzo e fa il suo ingresso in studio. Secondo il suo parere, il livello di bravura di Vincenzo è superiore a quello di tutti i ballerini presenti nella scuola. Per entrare nella scuola scuola Vincenzo dovrà affrontare una sfida e lo sfidante verrà scelto dalla stessa Celentano. Veronica Peparini e Timor Steffens hanno la possibilità di salvare due ballerini della classe: la prima salva Marco, mentre Timor salva Miguel.

14.14 - Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio e introduce in ragazzi di Amici.