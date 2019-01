Annuncio

L'ultima puntata del noto talent show di Canale 5, Amici 18 [VIDEO], ha regalato molte emozioni forti, con l'eliminazione di ben tre concorrenti. Le anticipazioni però ci rivelano che uno dei ragazzi, Mameli, ha invece vinto la sua sfida e può quindi restare nella Scuola.

La sfida vinta da Mameli

La puntata di sabato si è chiusa con la messa in sfida del giovane Mameli, a causa della sua sconfitta con Daniele. Ma dalle anticipazioni possiamo conoscere già l'esito della difficile sfida.

Mameli canta "Un milione di cose", lo sfidante Teka decide di cantare un suo inedito dal titolo "andiamo su Marte".

Il giudice della sfida è Mangiarotti, che già dopo aver sentito il primo brano ha un'idea piuttosto precisa su quello che dovrà essere il vincitore del match: ha infatti designato Mameli, spiegando che il ragazzo ha una capacità di scrittura migliore.Il giudice ha però voluto dare anche qualche consiglio al giovane artista, invitandolo a dare maggiore intensità alla sua interpretazione, specie all'inizio del brano, quando secondo Mangiarotti Mameli ha urlato troppo, quando poteva dare alle parole un senso diverso.

Il ragazzo ha preso con sportività gli appunti, impegnandosi a fare maggiore attenzione in futuro.

Nel resto della puntata tre eliminazioni e molte polemiche

Come sappiamo la puntata di questa settimana è costata l'eliminazione a ben tre partecipanti del programma [VIDEO]: Giacomo Eva, Arianna e Mimmi. Ma è soprattutto l'allontanamento di Arianna Forte a suscitare polemiche e dibattiti. La giudice Francesca Bernabini ha replicato immediatamente alle proteste del pubblico, spiegando che il suo obiettivo non è certo quello di incassare degli applausi o di accaparrarsi un consenso, ma che secondo lei la prestazione del ballerino che sfidava Arianna, Vincenzo, è stata senza dubbio superiore a quella della giovane. "Tu sei da 8, lui da 10" ha chiosato la donna.

Né il pubblico in studio né quello a casa, comunque, sembrano d'accordo con questa decisione.

Persino il professore Timor Steffens ha deciso di esprimere tutta la sua stima alla neoeliminata Arianna, dicendole che seconde lui la ragazza è la migliore tra i suoi studenti, e che spera che in futuro potrà ricontattarla per lavorare ancora con lui. Il neoentrato Vincenzo, invece, esprime la sua gioia per essere entrato a far parte della scuola di Canale 5, dicendosi emozionato e soddisfatto, e pronto a fare questa esperienza crescendo e migliorandosi.