L'attesa per "Adrian" sta per terminare, ma sembra che qualcosa non sia andata per il verso giusto. Il cartone animato ideato, scritto e diretto da Adriano Celentano si appresta al debutto su Canale 5. La serie vede il protagonista, un supereroe in chiave moderna, impegnato in una strenua lotta per salvare l'umanità dall'omologazione [VIDEO].

La prima puntata andrà in onda lunedì 21 gennaio in prima serata, e dovrebbe essere accompagnata da uno spettacolo in grande stile condotto da Michelle Hunziker, nel quale sarebbe dovuto intervenire proprio il "molleggiato".

Tuttavia, stando ad un'indiscrezione lanciata da TvBlog, pare che l'artista abbia lasciato in queste ore Verona per rientrare a Milano, mettendo a rischio lo show in diretta dal teatro Camploy della città scaligera.

Celentano e Claudia Mori sarebbero tornati a Milano

Nonostante "Adrian" sia ad un passo dal debutto, non è escluso che nelle prossime ore qualcosa possa clamorosamente cambiare. Sembra, infatti, che la messa in onda dello spettacolo associato al cartone animato sia fortemente in bilico. TvBlog - usando rigorosamente il condizionale - ha comunicato che, tenendo conto di alcune indiscrezioni in suo possesso, Adriano Celentano e Claudia Mori avrebbero improvvisamente abbandonato Verona [VIDEO], la città dove si dovrebbe tenere lo show destinato a fare da sottofondo al cartoon.

Infatti in questi giorni si sono tenute anche le prove del programma. Nonostante ciò, sembra che Celentano e la Mori siano tornati a Milano, seguiti da Michelle Hunziker e Teo Teocoli che, a loro volta, sarebbero rientrati nel capoluogo lombardo.

Attualmente, dunque, in Veneto sarebbero rimasti solo Ambra Angiolini e Nino Frassica, anche loro contattati per far parte del cast dello spettacolo.

Inoltre pare che gli addetti ai lavori abbiano provato a chiamare il cantante milanese e la moglie ma invano, poiché entrambi avrebbero i cellulari staccati. Nel frattempo è emersa un'altra indiscrezione secondo cui nel contratto stilato con Mediaset sarebbe presente una clausola che consentirebbe al "molleggiato" di non presenziare allo show che accompagna la serie animata "Adrian".

Il cartoon in onda senza show?

A questo punto, se l'anticipazione fosse confermata, le opzioni sarebbero due: "Adrian" potrebbe essere trasmesso privo dello spettacolo di apertura, oppure quest'ultimo potrebbe andare in onda senza Celentano. Una famosa testata giornalistica online ha contattato direttamente Mediaset per chiedere delle delucidazioni in merito. L'azienda del Biscione, tuttavia, avrebbe preferito trincerarsi dietro il più classico dei "No comment", facendo sapere: "Non abbiamo commenti a riguardo. Non commentiamo niente al momento". Queste dichiarazioni hanno contribuito a gettare ulteriori ombre sull'intera faccenda che, evidentemente, in assenza di una smentita ufficiale, lasciano intendere che si tratti di una situazione ancora in divenire.