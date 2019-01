Annuncio

Fabrizio Corona è stato ospitato, nuovamente, nel salotto di Silvia Toffanin. Nel corso dell'intervista, si è messo a nudo ed ha spiegato molte cose riguardo la sua esperienza in carcere, i suoi problemi psicologici e la sua vita sentimentale: "Vado da uno psichiatra e frequento una persona".

Intervista a Verissimo di Fabrizio Corona: l'ex paparazzo spiega come si vive nelle carceri

Il 21 febbraio del 2018 Fabrizio Corona è stato scarcerato. Da quel momento in poi, ha ripreso in mano la sua vita raccontandola, molto spesso, anche attraverso i social.

Nel corso della puntata di Verissimo, che andrà in onda oggi 19 gennaio su Canale 5, Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista ai microfoni della trasmissione dove ha spiegato molti particolari inediti della sua vita privata.

In primo luogo è passato in rassegna a quello che è stato, forse, il periodo più brutto della sua vita, ovvero, il tempo trascorso in carcere. In merito a questo argomento, infatti, l'ex re dei paparazzi ha confessato alcune "usanze" tipiche delle carceri, come ad esempio il regolamento dei conti. Questa operazione, solitamente, si effettua nelle palestre, dal momento che sono gli unici luoghi nei quali le guardie non controllano. Inoltre, nel suo periodo di permanenza si è sottoposto a cure estetiche al viso, dal momento che vige il diritto al lavoro, e lui con la sua immagine ci lavora.

Fabrizio Corona parla dei sui disturbi psicologici legati ai soldi e della nuova fiamma

Poi è passato a trattare i suoi problemi psicologici, specie con il denaro. Corona ha ammesso di avere una dipendenza dai soldi. Nel corso della sua vita ne ha guadagnati davvero tanti e questo lo fa sentire molto forte.

Ad ogni modo, si tratta di un disturbo mentale, pertanto, ha confessato: "I soldi per me sono una droga, vado da uno psichiatra". L'ex paparazzo ha svelato anche che tutti i suoi averi saranno, un domani, destinati a suo figlio Carlos, unico erede, mentre il suo cuore "lo lascia all'ultima donna che ha amato, [VIDEO]Belen [VIDEO]".

In merito a questo argomento, Corona ha svelato anche dei particolari inediti in merito alla sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia-lampo con Asia Argento, sembra proprio che il VIP sia tornato in pista e stia frequentando una persona [VIDEO]. In merito a questo argomento, però, Corona è stato molto reticente, infatti, ha detto di non poter svelare l'identità di questa donna misteriosa.