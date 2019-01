Annuncio

Sabato 19 gennaio, Fabrizio Corona sarà ospite di Verissimo per promuovere il suo nuovo libro che uscirà tre giorni dopo in tutte le librerie. Silvia Toffanin non ha potuto non chiedere all'imprenditore qualche spiegazione sulla dichiarazione d'amore che ha fatto a Belen Rodriguez in "Non mi avete fatto niente". Fabrizio ha confermato che l'argentina rimarrà l'unica donna che ha davvero amato nella sua vita ma che oggi ne frequenta un'altra della quale non può fare il nome.

Fabrizio Corona ha un nuovo amore: la conferma su Canale 5

A pochi giorni dall'uscita della sua ultima fatica letteraria, Fabrizio Corona ha deciso di farsi intervistare per l'ennesima volta da Silvia Toffanin; l'ex re dei paparazzi, infatti, sarà uno dei protagonisti della puntata di Verissimo di sabato 19 gennaio.

Le anticipazioni che sono apparse sul web di quello che ha detto il 45enne nel programma Mediaset fanno sapere che il diretto interessato ha lanciato un nuovo inaspettato Gossip sulla sua vita personale.

Nonostante nel suo libro dichiari di amare alla follia Belen Rodriguez [VIDEO], l'imprenditore oggi sta uscendo con un'altra persona. "È un momento un po' particolare, diciamo che adesso sto frequentando una donna, ma non posso dirti il nome" - questo lo "scoop" che ha offerto Fabrizio nel corso del lungo faccia a faccia che ha avuto con la conduttrice di Canale 5.

L'amore per Belen è ancora vivo

Prima di confessare la frequentazione in corso con una persona "top secret", a Verissimo Fabrizio Corona ha parlato anche di Belen Rodriguez e di quelli che sono i suoi attuali sentimenti per lei.

A Silvia Toffanin che gli chiedeva di motivare le forti parole che ha usato nel suo libro per descrivere quello che sente per l'argentina, l'imprenditore ha detto: "Il cuore lo lascio all'ultima donna che ho amato, Belen". Insomma, nonostante oggi esca con un'altra, l'ex re dei paparazzi continua a sostenere che è la chiacchierata showgirl l'unica per la quale ha provato e prova ancora qualcosa di fortissimo.

Da quando è stata resa pubblica la dichiarazione d'amore che le ha fatto il suo ex in "Non mi avete fatto niente", la diretta interessata non ha commentato in nessuno modo questa storia; anzi, proprio quando tutti discutevano sulle affermazioni che ha fatto Corona su di lei, la 34enne ha pubblicato su Instagram una foto [VIDEO]dove appare abbracciata a Stefano De Martino. Cosa avrà voluto dire?