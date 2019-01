Annuncio

Mancano pochi giorni allo start ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, e intanto sembra che non si parli d'altro. Nel corso delle ultime settimane, sono trapelati in rete i nomi dei primi concorrenti ufficializzati dalla produzione del reality-show honduregno, tra cui il nome dell'attore della fiction 'Elisa di Rivombrosa', Kaspar Capparoni e l'ex attccante Ghezzal. In occasione della nuova puntata di 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso ha comunicato i nomi dei finalisti del contest 'Saranno Isolani', il concorso indetto per decretare un naufrago tra 'i non-famosi' partecipanti al gioco honduregno

L'Isola 14 e le prime news sul cast dei naufraghi

La prima puntata dell'imminente nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, il reality-show che nel 2018 giungerà alla sua quattordicesima edizione consecutiva, verrà mandata in onda il prossimo 24 gennaio in prima serata su Canale 5.

Negli ultimi giorni, sono trapelati per la gioia dei fedeli telespettatori de L'Isola i primi nomi dei 'Very Important People' che figureranno nel cast del reality-show honduregno.

Al primo nome ufficializzato dalla produzione de L'Isola, ovvero quello dell'ex-gieffina Marina La Rosa, sono seguiti altri nomi, dei nuovi concorrenti del gioco made in Honduras: Paolo Brosio, Jo Squillo, figureranno in qualità di naufraghi dell'Isola 14, e non solo loro. Ad aggiungersi a questi ultimi 2 nomi, vi è ufficialmente anche il nome di un attore della storica fiction 'Elisa Di Rivombrosa', Kaspar Capparoni.

Ebbene, dai profili social ufficiali de L'Isola Dei Famosi, sono trapelate le identità di altri concorrenti ingaggiati nel cast ufficiale della quattordicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Stiamo parlando dello sportivo Marco Maddaloni, il duo formato da Viktorija e Virginia Mihajlovic, il modello Aaron Nielsen e l'ex attaccante Ghezzal.

I nomi dei finalisti di 'Saranno Isolani'

Nel corso della nuova puntata di 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso ha comunicato i nomi dei finalisti del contest 'Saranno Isolani', a cui vi partecipano dei non-famosi aspiranti a vincere un posto di naufrago a L'Isola Dei Famosi 2019.

Giorgia, Alice, Yuri e John sono ufficialmente i finalisti del suddetto contest, indetto dalla produzione della quattordicesima edizione de L'Isola Dei Famosi 2019.

Al timone de L'Isola Dei Famosi ci sarà nuovamente la conduttrice Alessia Marcuzzi e, in qualità di inviato speciale de L'Isola, figurerà al posto di Stefano De Martino, Filippo Nardi. A spalleggiare la Marcuzzi nello studio televisivo de L'Isola, vi saranno le opinioniste televisive Alda D'Eusanio e Alba Parietti.