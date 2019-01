Annuncio

Uscirà il prossimo 22 gennaio, ma il nuovo libro di Fabrizio Corona sta già facendo molto discutere; le anticipazioni di alcuni capitoli, che il settimanale 'Chi' ha pubblicato in esclusiva, hanno scatenato il Gossip sull'uomo e su colei che dice di amare ancora. In un passaggio, in particolare, l'ex re dei paparazzi racconta di aver provato a tornare insieme a Belen Rodriguez [VIDEO]a maggio scorso; lei, dopo essergli stata vicino in seguito ad un problema che aveva avuto con Carlos, lo ha cacciato di casa in malo modo.

Corona torna a parlare di Belen e il gossip impazza

Il legame che c'è ancora oggi tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, è argomento di discussione per i giornali e i siti di gossip; in seguito alla pubblicazione di alcuni stralci del nuovo libro dell'imprenditore, infatti, si sono riaccesi i riflettori su questa coppia che ha fatto sognare gli italiani per oltre 4 anni.

Oltre a confessare l'amore che prova ancora nei confronti dell'argentina, il 45enne ha approfittato dell'uscita della sua ultima 'fatica letteraria' per raccontare di un episodio capitato qualche mese fa e che vede protagonisti proprio lui e la showgirl.

L'ex re dei paparazzi fa sapere che il 21 maggio 2018 ha ricevuto una telefonata poco piacevole da parte degli assistenti sociali, senza scendere nei particolari, e, in preda al panico e alle lacrime, ha chiamato la sua storica fidanzata.

'In quel momento, il mio istinto e il mio cuore hanno deragliato verso casa Rodriguez', ha detto Fabrizio prima di precisare che la conduttrice Mediaset gli ha risposto subito e ha capito al volo che c'era qualcosa che non andava.

'Quando sono arrivato da lei, mi ha abbracciato e io sono scoppiato a piangere.

È quel giorno che ho realizzato che è come se non ci fossimo mai allontanati, come se lei non si fosse mai sposata con Stefano De Martino e non avesse amato Andrea Iannone e io non fossi mai stato con Silvia Provvedi', queste le parole di Corona.

Corona nel suo libro: 'Ho chiesto a Belen di dormire a casa sua'

Dopo questo abbraccio consolatorio, Belen e Fabrizio si rivedono sempre a casa di lei per una cena; è qui, però, che l'uomo ammette di aver fatto un 'grandissimo errore'.

'Quella sera bevo e provo a baciarla, ma lei mi ferma. Io, però, mi ero messo in testa che dovevo darle un bacio e, da ubriaco, insisto e le chiedo di poter dormire lì', racconta Corona sulle pagine del suo nuovo libro.

La reazione della Rodriguez, però, è stata senza appello: 'Lei mi ha cacciato di casa, così io decisi di non cercarla più'.

In seguito a questo episodio mai svelato prima, i due ex hanno avuto modo di chiarirsi e oggi sono in buonissimi rapporti, come ha fatto sapere lo stesso imprenditore nel corso della telefonata che ha fatto a Mattino 5 oggi.

Dopo aver visto che in tv si stava parlando della sua dichiarazione d'amore a Belen [VIDEO], Fabrizio ha deciso di intervenire soprattutto per precisare: 'Con lei adesso ho un rapporto bellissimo e posso dire che è un punto fermo della mia vita, però vi invito a leggere tutti i contenuti e non solo i titoli''.