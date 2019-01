Annuncio

La soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', che va in onda dal 1996 sul piccolo schermo, vede nuove sorprese nella vita dei protagonisti principali [VIDEO], a partire dal personaggio di Roberto Ferri. Quest'ultimo ha dovuto incassare un duro colpo per ottenere la conferma come direttore generale delle Imprese Viscardi ed è stato costretto a cedere alla richiesta del proprietario Valerio Viscardi. Inoltre, è tornato a lavorare ai Cantieri l'avvocato Alberto Palladini, che ricopre il ruolo di direttore commerciale: l'uomo darà del filo da torcere a Marina e Roberto.

Dalle anticipazioni degli appuntamenti, che arrivano fino a venerdì 25 gennaio, emerge che Roberto sarà stato sottoposto ad un intervento cardiaco che farà temere per la sua salute.

Il padre di Ferri dovrà superare questo momento difficile, cercando di mettere una pietra sul passato, legato alla storia con Vera (Giulia Schiavo), finita in carcere per l'omicidio della zia Veronica. Alberto, invece, dimostrerà di voler aiutare il nemico, ma spiegherà all'amico Valerio che si tratta di un gesto legato ai suoi interessi.

Roberto Ferri in difficoltà nella nuova gestione delle Imprese Viscardi

Questa nuova gestione dei Cantieri può riservare dei colpi di scena, che possono vedere con le spalle al muro figure di spicco come la Giordano e il Ferri. Nel frattempo Giulia continuerà ad avere dei sospetti sul conto di Adele (Sara Ricci), sicura del fatto che la donna stia nascondendo le violenze subite dal marito Manlio, ma l'ex moglie di Renato (Marzio Honorato) non sa se sia il caso di svelare i propri dubbi al figlio.

La madre di Angela dimostrerà di voler aiutare le persone in difficoltà, sebbene debba fare i conti con il silenzio della madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Diego, invece, dopo un momento di confusione dovuto al bacio con Rossella, comincerà a sentire la mancanza dell'ex fidanzata Beatrice, nonostante abbiano due caratteri completamente differenti,

Diego sentirà la mancanza dell'ex fidanzata

Nel frattempo Michele avrà un pesante scontro con Scheggia che non approverà la linea editoriale del giornalista, mentre Franco (Peppe Zarbo) tornerà a lavorare in palestra. Patrizio, invece, avrà una lite con il padre in merito alla decisione di non tornare in Piemonte, per proseguire lo stage. Rossella, però, spingerà l'ex fidanzato a non rinunciare ai suoi sogni. Infine Diego sentirà l'assenza dell'ex fidanzata Beatrice (Marina Crialesi) con la quale la relazione è terminata nel peggiore dei modi [VIDEO].