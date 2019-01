Annuncio

Gli appuntamenti con 'Un posto al sole' continuano ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali [VIDEO]. Un esempio si ritrova nel personaggio di Franco Boschi, che nel corso di questi anni è stato considerato il volto maschile più apprezzato dal pubblico che segue la serie. L'uomo torna ad essere al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre. Il suo rapporto con Angela procede nel migliore dei modi, dopo che i due si sposati per la seconda volta, mentre sul fronte lavorativo ci sono delle novità in vista.

Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che l'uomo prenderà una decisione sul suo futuro professionale; nelle scorse puntate, Franco ha riflettuto sulla proposta ricevuta da Ciro di tornare a lavorare come coach nella palestra da lui creata, costretto a chiuderla a seguito delle minacce della camorra.

Si presenta ora una nuova occasione per il padre di Bianca.

Michele e il mancato appoggio di Scheggia, Raffaele litiga con Patrizio

Nel frattempo Michele prova a fare una sorta di denuncia rispetto al comportamento irrispettoso dei ragazzi nei confronti dei loro professori. Il giornalista però deve fare i conti con i pregiudizi da parte di Scheggia, che non sembra pronto ad appoggiare la causa del marito di Silvia, intenzionato ad ottenere giustizia. Il Saviani si renderà poi protagonista di una lite con il suo datore di lavoro, che lo metterà di fronte a una scelta; intanto Patrizio non ha più la forza di proseguire il corso di cucina dopo aver capito che la storia con Rossella è al capolinea. Raffaele decide così di intervenire spingendo il figlio a non commettere questo errore, senza ottenere alcun risultato.

Diego (Francesco Vitiello) tenta di placare gli animi e chiede al padre la possibilità di parlare con il fratello.

Roberto lotta tra la vita e la morte

Roberto Ferri, invece, deve fare i conti con una nuova situazione difficile: l'imprenditore infatti, avvertirà un malore improvviso e verrà portato in ospedale per essere ricoverato d'urgenza. Rossella, dal canto suo, si reca da Patrizio su invito di Diego: dopo la chiacchierata con Ros, il figlio di Ornella si rende conto di non dover per forza rinunciare ai suoi sogni. Infine Giulia si convince del fatto che Adele le nasconda la verità [VIDEO], rimanendo perplessa su come confrontarsi con Niko.