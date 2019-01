Annuncio

Annuncio

Oggi, 15 gennaio, è andata in onda la seconda parte della puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Dopo la furiosa lite che ha avuto come protagonisti Gemma Galgani e Rocco Fredella, il pubblico di Maria De Filippi ha assistito a un momento commovente grazie all'ex cavaliere Sossio Aruta. Quest'ultimo è entrato nello studio con un abito elegante ed è stato accolto dal sorriso raggiante della fidanzata Ursula Bennardo. Una volta giunto al centro dello studio, ha deciso di parlare con il cuore, esternando i suoi sentimenti [VIDEO].

'Voglio condividere il resto della mia vita con te'

Sossio è stato nello studio del programma per quasi quattro anni. Durante questo periodo ha conosciuto tante pretendenti, però nessuna è riuscita a fargli battere il cuore.

Advertisement

Quando è arrivata Ursula, le cose sono cambiare al punto tale da voler vivere con lei la favola tanto desiderata. Purtroppo si sono lasciati dopo la partecipazione a Temptation island vip a causa dell'atteggiamento inappropriato che lui ha assunto con una giovane tentatrice. Ursula ha voluto rimettersi in gioco con Armando Incarnato, il quale si è messo da parte perché Sossio le ha chiesto di riprovarci [VIDEO]. Alla fine, la dama pugliese gli ha dato una risposta positiva e sembra che tutto proceda a gonfie vele. Oggi, davanti agli occhi increduli di Gianni Sperti, Tina Cipollari e il resto dello studio, l'ex latin lover si è lasciato andare in una dichiarazione d'amore: 'Lo sai benissimo che sono sempre andato alla ricerca della mia isola felice. Per me vuol dire amore e condivisione con la persona amata.

Advertisement

I migliori video del giorno

Dopo tanti anni di solitudine, sei stata l'unica donna a essere stata in grado di trovare le chiavi del mio cuore. Ora che l'hai aperto e ci sei entrata, vorrei che ci rimanessi per sempre. Sono qui al centro dello studio per dirti che vorrei scrivere il mio futuro insieme a te. Ho capito di amarti follemente. Voglio avere una famiglia con te'.

'Accetto di sopportarti per sempre'

'Non avrei mai pensato che dopo dodici anni sarebbe arrivata la persona con cui condividere le mie giornate. Dopo tanti anni sento questo desiderio e quindi accetto l'idea di sopportarti. Voglio che tu sia il mio uomo. Voglio addormentarmi e affrontare le difficoltà della vita con te'. Con queste parole Ursula ha risposto davanti all'anello che ha ricevuto in regalo dal suo uomo. Al termine del loro ultimo ballo, hanno salutato e ringraziato la redazione e tutti coloro che hanno realizzato il loro sogno.