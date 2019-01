Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, [VIDEO] in programma da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena trasmesse in Spagna si soffermano su Gonzalo Castro, interpretato dall'amatissimo attore Jordi Coll. Il figlio di Pepa, infatti, tornerà a Puente Viejo per salutare per l'ultima volta Maria ed i suoi figli.

Il Segreto, anticipazioni: Maria vicina a Fernando

Clamoroso colpo di scena legato al ritorno di Gonzalo a Puente Viejo, che sconvolgerà i telespettatori de Il Segreto.

Gli spoiler spagnoli svelano che il marito di Maria deciderà di lasciare per sempre Puente Viejo. Tutto avrà inizio quando Maria Castaneda (Loreto Mauleon) confesserà che il loro matrimonio è da tempo in cattive acque, visto i continui tradimenti del consorte.

Fernando Mesia (Carlos Serrano), nel frattempo, insediatosi alla Villa, si avvicinerà sempre di più all'ex moglie [VIDEO], approfittando del suo momento di grave difficoltà. Infine riuscirà a riconquistare la sua fiducia quando strapperà dalla morte certa i piccoli Beltran e Esperanza, caduti in un profondo burrone dopo essere stati coinvolti in un incidente con l'autista e la tata.

Il Segreto: l'uscita di scena di Gonzalo

Gli spoiler delle puntate de Il Segreto in onda a gennaio in Spagna, svelano che Gonzalo tornerà nel paesello dopo aver passato un periodo di latitanza in cambio di due milioni di pesetas offertegli dal Mesia. Qui il figlio di Pepa deciderà di fare irruzione alla tenuta della Montenegro per poter riabbracciare i suoi adorati bambini. In quell'occasione, il Castro minaccerà il diabolico figlio di Olmo Mesia di tornare a vendicarsi, qualora dovesse far del male alla sua famiglia.

Ebbene sì, Gonzalo preferirà lasciare la moglie nelle mani del suo peggior nemico in cambio di una vita agitava altrove. Un addio, quello definitivo di Gonzalo, che ha lasciato l'amaro in bocca ai tutti i fans che hanno sperato fin all'ultimo che i dissapori con Maria fossero un modo per liberarsi per sempre del diabolico Mesia.

Jordi Coll, l'attore che da sempre dà il volto al figlio di Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea) ha rivelato su Instagram di aver concluso la sua esperienza nella produzione di Aurora Guerra.

Ricordiamo ai telespettatori dello sceneggiato che per assistere a questi episodi inediti dovremo attendere metà 2019 a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.