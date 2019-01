Annuncio

Annuncio

Oggi, domenica 20 gennaio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live dalle 17.20 su canale cinque. La conduttrice [VIDEO]Barbara D'Urso dedicherà gran parte del programma domenicale per parlare dela serie televisiva evento "La dottoressa Giò". Qui tutti i dettagli su ciò che succederà nella puntata di oggi.

In studio la sorella di Barbara D'Urso

Arriverà in studio la sorella della conduttrice Eleonora,la quale ha partecipato alla puntata della serie di questa sera in onda a partire dalle 21.30.

Eleonora si sottoporrà a una D'Urso-intervistata in cui parlerà della vita privata tra lei e la conduttrice. Non mancheranno, di certo, le sorprese che la conduttrice ha riservato alla sorella.

Advertisement

Eleonora D'Urso ha 43 anni, ed è la sorella minore della regina di Cologno Monzese.

Paola Caruso: porta una lettera

A seguire Vittorio Cecchio [VIDEO] Gori, con l'ex moglie Rita Rusic. I due hanno rilanciato i rapporti dopo ben dieci anni. Paola Caruso, ritorna in diretta tv per riportare la lettera scritta a pochi giorni dal parto. Inoltre una donna famosa annuncerà di essere incinta in diretta televisiva. Tutto questo e molto altro in onda oggi pomeriggio su canale cinque. Tutto questo e molto alteo nella puntata di oggi.