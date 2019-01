Annuncio

Annuncio

Prende forma il cast dell'Isola dei Famosi 2019. Ormai mancano pochi giorni al debutto ufficiale [VIDEO]di questa edizione, la cui prima puntata andrà in onda giovedì 24 gennaio in prime-time alle ore 21:30 circa su Canale 5. Al timone ritroveremo la confermatissima Alessia Marcuzzi, ormai diventata la padrona di casa ufficiale del reality targato Mediaset.

Al suo fianco, invece, in quest'avventura ci sarà Filippo Nardi, che vestirà i panni di nuovo inviato del reality show dopo essere stato uno dei concorrenti dell'edizione precedente.

Anticipazioni L'Isola dei Famosi: tra i concorrenti anche Alvin e Paolo Brosio

A proposito dell'inviato dell'Isola, in un primo momento si era parlato di un possibile televoto nel corso della prima puntata per scegliere chi dovesse curare i collegamenti dall'Honduras, ma Alessia Marcuzzi ha provveduto a smentire l'indiscrezione, confermando nel corso di un'intervista a "Verissimo" che sarà proprio Filippo Nardi l'inviato ufficiale del reality show di Mediaset.

Advertisement

Per quanto riguarda, invece, il cast ufficiale di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2019, le anticipazioni di queste ore rivelano che in Honduras sbarcherà un volto noto al pubblico [VIDEO] del talent-show "Amici di Maria De Filippi". Stiamo parlando di Luca Vismara, cantante della scorsa edizione, il quale viene ricordato non tanto per le sue doti artistiche, quanto per i numerosi scontri avuti con Rudy Zerbi, che fin dal primo momento lo aveva ritenuto poco adatto alla scuola.

Nel cast dell'Isola dei Famosi anche Demetra Hampton e Jo Squillo

Il programma di Canale 5 accoglierà ancora una volta il conduttore Alvin, il quale in passato è stato per ben due volte inviato del reality show condotto dalla Marcuzzi, e che adesso ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova veste. Tra i concorrenti confermati di quest'anno, inoltre, si segnala la bellissima Taylor Mega: oltre all'ex fidanzata di Flavio Briatore sarà in gara anche Paolo Brosio che, dopo essere stato il corrispondente della trasmissione nel 2006, si appresta a tornare come naufrago.

Advertisement

I migliori video del giorno

Occhi puntati anche sulla bellissima Demetra Hampton, icona degli anni '80-'90, la quale ritorna in televisione dopo un lungo periodo di stop. Tra i naufraghi ufficializzati sulla pagina Instagram dell'Isola dei Famosi, inoltre, figura anche Kaspar Capparoni, attore di fiction di successo come "Il Commissario Rex". Tra gli altri concorrenti vi sono anche l'ex calciatore Ghezzal, il figlio di Vasco Rossi, Lorenzo, Aaron Nielsen (figlio dell'attrice Brigitte Nielsen), Marco Maddaloni (campione di judo), le figlie dell'allenatore Mihajlovic, l'ex gieffina Marina La Rosa e la cantante Jo Squillo.