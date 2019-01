Annuncio

I colpi di scena nella vita sentimentale di Fabrizio Corona non mancano mai e anche in queste ore l'ex re dei paparazzi ha spiazzato tutti, lasciandosi andare a delle confessioni del tutto inaspettate sul conto della sua ex storica Belen Rodriguez, con la quale ha vissuto una delle storie più chiacchierate e discusse degli ultimi tempi. Sebbene i due abbiano poi intrapreso delle strade differenti e Belen sia diventata mamma anche per la prima volta, Corona ha ammesso di non averla mai dimenticata e nella sua autobiografia si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della showgirl argentina. [VIDEO]

La dichiarazione d'amore di Fabrizio Corona a Belen Rodriguez

L'ex rei dei paparazzi, nel suo libro autobiografico che uscirà a breve, ha ammesso di non sapere se un giorno lui e Belen potranno ritornare di nuovo insieme, di sicuro però sa quello che prova nel momento in cui si trova di fronte a lei e ha la possibilità di guardarla negli occhi.

Sensazioni che sono indubbiamente molto forti e che ogni volta lasciano Fabrizio Corona con il fiato sospeso, al punto da spingerlo ad immaginare nuovamente il suo futuro al fianco della showgirl argentina che gli ha rapito il cuore.

Con queste parole, quindi, Corona ammette seppur implicitamente che ad oggi non ha ancora dimenticato del tutto Belen e che spererebbe ancora in un possibile ritorno di fiamma. Addirittura Fabrizio ha ammesso che uno dei suoi grandissimi desideri sarebbe proprio quello di riuscire a costruire una famiglia con Belen Rodriguez.

Corona, ripensando a quella che è stata la sua relazione con la showgirl argentina [VIDEO], ha ammesso che in questo caso deve ammettere la sua sconfitta con la vita, perché non è riuscito a costruire la famiglia che ha sempre desiderato, convinto del fatto che la Rodriguez potesse essere quella giusta.

'Il mio cuore appartiene a Belen', scrive Corona

E poi ancora Corona prosegue dicendo che spesso frequenta dei night club, dove al termine della serata si porta a casa due ragazze con le quali passa la notte ma la mattina seguente si sente già vuoto.

'In realtà il mio cuore appartiene solo ed unicamente ad una persona, colei che mi sa gestire: quella persona è Belen Rodriguez', ha dichiarato Corona.

Cosa ne penserà di queste dichiarazioni la showgirl argentina? Al momento non ha ancora replicato alle parole di Fabrizio, ma non si esclude che possa farlo al più presto in una delle prossime interviste.