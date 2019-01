Annuncio

Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico è tornato a parlare della lite che c'è stata al Grande Fratello Vip dello scorso anno e che lo ha visto protagonista con Ilary Blasi, la padrona di casa del reality show di Canale 5. Per chi non lo ricordasse, Corona ha partecipato alla trasmissione nelle vesti di ospite per rivedere la sua ex fidanzata Silvia e chiederle scusa, ma il vero momento clou della sua ospitata è stato quando la Blasi gli ha rinfacciato ciò che le aveva fatto diversi anni addietro, dando il via ad una vera e propria lite in diretta televisiva. [VIDEO]

La verità di Corona sulla famosa lite con Ilary Blasi

A distanza di qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip, ecco che Fabrizio Corona ha voluto raccontare dalle pagine del suo libro come sono andate realmente le cose.

L'ex re dei paparazzi ha ammesso di essere stato corteggiato dalla produzione del reality fin dalla prima puntata ma di aver accettato il loro invito solo dopo aver visto Silvia Provvedi in lacrime.

La trattativa venne chiusa ma a una condizione: Corona non doveva avere nessun tipo di colloquio in diretta con la conduttrice Ilary Blasi.

Peccato, poi, che le cose siano andate diversamente dato che fu la stessa Ilary a chiedere a Fabrizio di fermarsi ancora un po' di tempo per 'scambiare quattro chiacchiere' con lei. E a quel punto Corona scrive nel suo libro: 'Non avevo capito la trappola'.

Fabrizio, infatti, sostiene che il vero bersaglio non fosse lui bensì l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, al quale poi prontamente porge le sue scuse social dopo la sfuriata che ci fu in diretta su Canale 5 con sua moglie. Nel frattempo Corona, grazie all'aiuto di persone fidate, riesce a trattare la pace con Ilary ma non basta, perché la conduttrice del reality show vuole che le scuse le vengano fatte anche pubblicamente.

Corona da Chiambretti ha provato a 'metterci una pezza', [VIDEO] dichiarando pubblicamente che per lui la lite con la Blasi era ormai una questione finita, ma non è bastato. Qualche giorno dopo è uscita un'intervista della signora Totti sul Corriere della Sera, dove affermava che tra lei e Corona non vi erano accordi prestabiliti e che lei non si abbasserebbe mai a fare queste pagliacciate.

La conduttrice, inoltre, sosteneva che la lite con Corona non avesse giovato agli ascolti del Grande Fratello Vip, tanto che in quella puntata furono registrati dati bassi. Ma anche in questo caso Fabrizio "non ci sta" tanto che nel suo libro l'ha definita bugiarda. La signora Totti replicherà? Lo scopriremo nelle prossime ore.