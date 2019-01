Annuncio

Fabrizio Corona è un fiume in piena e nel suo libro autobiografico, [VIDEO] dal titolo "Non mi avete fatto niente", pubblicato in queste settimane, ha parlato per la prima volta di tutto quello che gli è successo nel corso degli ultimi anni, parlando anche delle donne vip con le quali ha avuto delle tresche clandestine ai tempi della sua relazione con Silvia Provvedi, terminata poco prima che la ragazza prendesse parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Le amanti vip di Fabrizio Corona: vi è anche Zoe Cristofoli

Nel suo libro, infatti, Corona non si è fatto problemi nell'ammettere che c'è stato un periodo in cui ha tradito ripetutamente Silvia Provvedi con svariate showgirl del mondo dello spettacolo.

Nonostante tutto, però, la sua storia d'amore con la cantante è andata avanti lo stesso, tra alti e bassi, fin quando Corona non ha scoperto che anche Silvia lo aveva tradito ripetutamente. A quel punto, l'ex re dei paparazzi, ha preferito troncare la relazione in maniera definitiva.

Ma come dicevamo, all'interno del suo libro autobiografico, Fabrizio Corona ha svelato per la prima volta i nomi di queste donne famose con le quali ha avuto delle tresche clandestine. Una di queste è Mariana Roidriguez, la sexy showgirl protagonista di svariati programmi di prime time Rai e Mediaset, tra cui il Grande Fratello Vip.

E poi ancora Corona ha ammesso che ai tempi della sua relazione con la Provvedi, ha avuto anche un flirt con Ginevra Rossini, che fa parte di una delle famiglie più ricche d'Italia.

Ma i nomi non sono finiti qui, visto che Corona ha proseguito dicendo di aver avuto svariate donne anche dopo la fine della sua relazione con Silvia, dove si è letteralmente dato alla 'pazza gioia'.

Anche Taylor Mega tra le amanti vip di Corona

Tra le conquiste che l'ex re dei paparazzi annota [VIDEO]nel suo 'palma res', vi è Zoe Cristofoli, nota al grande pubblico per essere una delle ex fidanzate di Andrea Cerioli, tra gli attuali tronisti di Uomini e donne di quest'anno. E poi ancora vi è Malena, protagonista di una passata edizione del Gf vip e nota soprattutto per essere la "musa ispiratrice" di Rocco Siffredi. E infine, Corona, nel suo libro ha citato anche Patrizia Bonetti, che in molti ricorderanno per la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Nip condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 e Taylor Mega, attuale concorrente dell'Isola dei famosi.