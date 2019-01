Annuncio

Annuncio

Corona non smette di sorprendere! Il popolare personaggio, recentemente, ha confessato, in un'intervista, di essere ancora innamorato della sua ex Belen Rodriguez. Una vita all'insegna del Gossip, la sua; sarà per questo che le sue affermazioni fanno sorgere dei dubbi sulle sue reali intenzioni: molti pensano che Corona abbia pianificato questo ennesimo scoop per attirare i riflettori su di sé e per pubblicizzare la sua ultima "opera".

Le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona

Sta per uscire nelle librerie l'autobiografia di Fabrizio Corona, pubblicata da Mondadori e dal titolo "Non mi avete fatto niente": tra le verità svelate dal noto showman non mancano quelle riguardanti l'amore.

Corona, infatti, come riporta un articolo del settimanale 'Chi', in uno dei capitoli del libro, fa una dedica alla bella showgirl argentina Belen Rodriguez, sua ex fidanzata, affermando di amare ed aver amato solo lei nella sua vita, di pensare sempre a lei e di voler costruire una famiglia con lei.

Advertisement

Parole pesanti ed importanti, dette da un uomo che ha avuto tantissime storie [VIDEO] con donne molto famose, ricordiamo uno dei suoi ultimi flirt, quello avuto con Asia Argento. Corona rimpiange Belen Rodriguez ("solo lei riusciva a gestirmi, a consigliarmi") ed è sicuro che entrambi provano ancora amore l'uno per l'altro: parla della magia che si crea quando i loro sguardi si incontrano, quegli occhi che non mentono e che non possono nascondere il loro sentimento. Ebbene, svela Fabrizio, il suo desiderio più grande, ciò che chiederebbe a Dio, se potesse, sarebbe proprio quello di poter ritornare indietro nel tempo per sposare Belen e creare una famiglia.

La vita travagliata di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è noto soprattutto per le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, vicende legate soprattutto alla creazione di un'agenzia fotografica: ha subìto condanne e processi per vari reati ed è persino finito in carcere.

Advertisement

I migliori video del giorno

La sua vita è sempre al limite, è un provocatore, ama far parlare di sè, nel bene e nel male. Nel 2001 sposò la famosa modella Nina Moric, dalla quale ha avuto un figlio, Carlos. Nel 2009 intraprese una relazione con la modella argentina Belen Rodriguez. La storia finì in quanto la Rodriguez si innamorò del ballerino Stefano De Martino, che avrebbe poi finito per sposare. Corona è stato poi legato per alcuni anni (dal 2015 al 2018) [VIDEO]alla cantante de 'Le Donatella', Silvia Provvedi; i due si lasciarono non certo serenamente.