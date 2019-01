Annuncio

Nel corso di questi mesi la soap opera di Rai Uno, 'il paradiso delle signore' ha catturato l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani e ha festeggiato le cento puntate, con la presenza del cast a 'Vieni Da Me'. L'attenzione principale viene posta intorno a Riccardo che, nonostante l'assunzione nell'azienda di famiglia, si trova alle prese con un momento difficile nella sua vita. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che l'uomo a Villa Guarnieri vive la propria disperazione in quanto tormentato dai sensi di colpa per la fine della relazione con Nicoletta.

La causa della fine del rapporto con la Cattaneo si ritrova nella dipendenza di Riccardo che l'ha costretto a commettere un errore imperdonabile. Intanto la decisione di Marta di assumere il fratello all'interno del Paradiso finisce per allontanare la donna dal Conti, mentre diventa più accesa la rivalità tra Adelaide e Andreina.

Federico, dal canto suo viene aiutato da Paolo per chiedere a Roberta di passare la serata a casa sua e seguire l'edizione del Festival di Sanremo. Roberta si reca al grande magazzino per fare delle compere; infine Vittorio decide di mostrare a Umberto l'idea della vendita per corrispondenza [VIDEO].

Silvia si rende conto dei sensi di colpa di Riccardo

Nel frattempo il giovane Guarnieri è anche turbato dal rapporto complesso con il padre che non riserva al figlio la considerazione e pensa di aver risolto tutti i problemi del ragazza assumendolo nell'azienda. Il piano di Luca e Andreina procede in quanto Umberto sembra cadere nel tranello ordito dallo Spinelli dopo aver invitato a cena la Mandelli. Silvia, dal canto suo ha un incontro con Riccardo che le permette di fare un quadro della situazione capace di far riflettere la signora Cattaneo.

Quest'ultima quando torna a casa, parla della questione con il marito ma l'arrivo di Nicoletta tronca ogni tipo di aspettativa riguardo a un possibile ritorno con l'ex fidanzato.

La richiesta di Marta alle Veneri

Intanto prosegue il clima di tensione in casa Amato dopo lo scontro tra Antonio e Salvatore [VIDEO], entrambi innamorati di Elena mentre Agnese è preoccupata per la figlia Tina. Quest'ultima cerca un nuovo insegnante di canto che possa darle un aiuto concreto ma non sarà facile rimpiazzare Sandro Recalcati . Marta, dal canto suo chiede alle Veneri di posare come modelle per il Paradiso Market, progetto di vendita ideato da Vittorio; infine Tina riceve una sorpresa.