È un Fabrizio Corona senza filtri quello che si è raccontato a Mattino 5 il 28 gennaio: oltre a promuovere il suo nuovo libro, l'ex re dei paparazzi ha detto la sua su alcuni Gossip del momento. A Federica Panicucci che gli chiedeva un parere sugli uomini che ruotano attorno a Belen Rodriguez in questo periodo, l'imprenditore ha detto che spera in un ritorno di fiamma con Stefano De Martino [VIDEO] ed ha consigliato ad Andrea Iannone di voltare pagina.

Corona commenta l'addio tra Belen Rodriguez e Iannone

In occasione dell'uscita del libro "Non mi avete fatto niente", Fabrizio Corona ha partecipato alla diretta di Mattino 5 del 28 gennaio; tra i tanti argomenti che ha affrontato con Federica Panicucci, a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip sono stati soprattutto quelli legati a Belen Rodriguez.

Nel programma di Canale 5, l'ex re dei paparazzi ha confermato di amare ancora l'argentina, ma di essere consapevole del fatto che non potrebbero mai tornare insieme perché lei ha bisogno di un altro tipo di uomo.

Riferendosi ancora alla showgirl con la quale ha fatto coppia fissa per circa 4 anni, l'imprenditore ha voluto commentare gli altri amori che la 34enne ha vissuto dopo la rottura con lui; su Andrea Iannone, per esempio, Corona ha detto delle cose che sicuramente faranno molto discutere.

"Io credo che lui sia davvero un bravo ragazzo, ma è ossessionato da Belen. Quando una storia finisce, bisogna andare avanti, e io penso che lui non abbia ancora superato la separazione. Soffre ancora tanto, e lo dico sia perché l'ho capito sia perché me l'hanno detto"- ha fatto sapere il 45enne poche ore fa.

Secondo l'ex marito di Nina Moric, dunque, il pilota Aprilia non avrebbe ancora accettato del tutto la fine del rapporto [VIDEO] con la showgirl argentina, anche per questo non si è ancora rifatto una vita accanto ad un'altra donna.

Corona spera nel ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Oltre a consigliare ad Andrea Iannone di voltare pagina in amore, a Mattino 5 Fabrizio Corona ha detto la sua sul gossip del momento: il presunto ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. A Federica Panicucci che lo metteva al corrente della canzone d'amore che l'argentina ha dedicato in radio all'ex marito, l'imprenditore ha risposto: "Non sapevo questa cosa e nemmeno che gli avesse detto che lo aspetta a casa, ma sarei molto felice se tornassero insieme".

L'ex re dei paparazzi, dunque, ha commentato in modo positivo la notizia sul riavvicinamento che ci sarebbe tra la soubrette che lui dice di amare ancora e il padre di Santiago, tanto da aggiungere: "La famiglia è la cosa più importante, e se ce l'ho fatta io a ricostruirla dopo anni con Nina e Carlos, mi auguro che possano farlo anche loro".

Corona ha avuto belle parole anche per il ballerino di Amici, considerato da molti il suo storico "rivale in amore": "Lui è una persona simpatica, allegra e geniale".