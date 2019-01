Annuncio

Già negli ultimi giorni, nei salotti di Barbara D'Urso, si era parlato della misteriosa lettera gialla che avrebbe cambiato la storia del famoso canna-gate. Ieri il documento è stato svelato: si tratta di una querela per l'ex attrice a luci rosse Eva Henger spedita da parte di Francesco Monte.

Domenica Live: Monte querela Henger

Tutti ricorderemo le accuse lanciate da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte durante la scorsa edizione dell'Isola dei Famosi; a proposito di questo, anche grazie a Striscia la notizia la questione era tornata in auge negli ultimi giorni, al punto che Barbara D'Urso aveva mostrato una busta gialla promettendo novità sul caso canna-gate.

Ieri, 27 gennaio, durante la puntata di Domenica Live, la conduttrice ha mantenuto la promessa e ha aperto la famosa busta gialla davanti alla sua ospite Eva Henger, direttamente coinvolta dalla vicenda.

All'interno della busta si parlava della querela di Francesco Monte, che a distanza di un anno aveva deciso assieme al suo staff di querelare la Henger. Preso atto di questo, Barbara ha voluto sottolineare come uno dei maggiori punti di forza [VIDEO] di Henger fosse stato, in questo periodo, il fatto che Francesco non l'avesse né querelata né denunciata, dimostrando così di essere dalla parte del torto.

La Henger ha risposto che le tempistiche rimangono sospette (perché agire dopo un anno?) e poi ha rilasciato una dichiarazione davvero sorprendente, per Barbara D'Urso ma anche per i telespettatori.

'Mi hanno detto una cosa, non riderai più'

Piuttosto scioccanti, infatti, le parole di Eva Henger che dopo aver visto la D'Urso allegra e sorridente [VIDEO] come al solito, ha commentato: "Mi hanno detto una cosa che dopo averla saputa non riderai più".

Barbara D'Urso è rimasta interdetta ma ha chiesto spiegazioni alla sua ospite, la quale ha preferito non rispondere più e lasciar cadere nel vuoto la pesante affermazione. Sicuramente però la cosa non è passata inosservata, soprattutto sui social network dove si è scatenato un delirio di commenti ed ipotesi, tutti in difesa di Barbara.

Forse Eva Henger faceva riferimento al fatto che Barbara D'Urso potrebbe essere coinvolta nella querela? Al momento la questione resta irrisolta, ma i telespettatori si aspettano novità nelle puntate di questi giorni di Pomeriggio Cinque. Certo l'affermazione della Henger rimane più che sospetta, non resta che attendere per saperne di più.