Una vita è in Tv su Canale 5 con le puntate italiane dal 3 all'8 febbraio, chi e cosa sconvolgeranno Acacias? L'amore sarà come sempre assoluto protagonista. Antonito andrà contro il parere della sorella Maria Luisa chiedendo a Lolita di sposarlo, mentre Rosina sarà disperata una volta scoperto di non essere incinta, tanto che chiederà a Liberto di annullare il loro matrimonio pregandolo di rifarsi una vita con una donna in grado di dargli dei figli. Ursula invece, scoperta la gravidanza della figlia Blanca, non perderà tempo per dare la notizia ai fratelli Alday.

Non sapendo che altro fare, la sorella di Olga sarà costretta a dire la verità in merito alla paternità della creatura che porta in grembo. Uno dei fratelli Alday penserà dunque di lasciare per sempre il quartierino.

Infine Elvira, decisa nel portare avanti la sua vendetta nei confronti di Simon, scriverà una lettera falsa indirizzata a Susana e al Gayarre.

Una Vita dal 3 all'8 febbraio: una brutta sorpresa

Negli episodi di Una Vita in onda su Canale 5 [VIDEO] dal 3 all'8 febbraio, vedremo Maria Luisa intimare ad Antonito di lasciar perdere Lolita che, a suo dire, è la causa di tutti i problemi dell'incorreggibile fratello. Intanto, la tensione è altissima tra Diego ed Ursula: il giovane Alday farà l'errore di insultarla pubblicamente, sgarro che gli costerà molto caro. Blanca è alle prese con la sua gravidanza e confida a Leonor di non sapere chi è il padre. Brutta giornata invece per Rosina che, inaspettatamente, scopre di avere il ciclo. Dopo aver pensato ad un aborto, si renderà conto di non essere affatto incinta e, come se non bastasse, prossima alla menopausa.

La disperazione sarà tale da far interrompere la festa e cacciare in malo modo tutti gli ospiti.

La proposta di nozze di Antonito nelle puntate settimanali di Una Vita

Non corre buon sangue tra i fratelli Alday, visto che Diego si convincerà che Samuel stia facendo il doppiogiochista e stia dalla parte di Olga. Nel frattempo Elvira, distrutta per la fine della storia d'amore con Simon, cercherà di sfogare la sua rabbia scrivendo una lettera falsa per metterlo in cattiva luce. La Valverde si inventerà che il vescovo di Salamanca abbia invitato Susana e Adela a fargli visita. Il Gayarre, dal canto suo, proverà a fare la parte del buon marito ma il suoi pensieri saranno solo per Elvira. Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] proseguono con una dichiarazione d'amore in piena regola: Antonito, sfidando sua sorella, chiederà a Lolita di sposarlo. Nel frattempo Ursula scoprirà che Blanca è incinta e ovviamente andrà a spifferare tutto sia a Diego che a Samuel. Messa con le spalle al muro, la giovane dirà a Diego che non è il padre della creatura e così l'Alday penserà di lasciare Acacias per sempre. Le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 dal 3 all'8 febbraio si chiudono con una decisione inaspettata da parte di Rosina, che chiederà a Liberto l'annullamento del matrimonio, come reagirà il giovane?