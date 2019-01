Annuncio

La scelta della tronista di Uomini e donne Teresa Langella è ormai alle porte: lei stessa lo ha annunciato nel corso della registrazione del 12 gennaio scorso, che con molta probabilità verrà trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5. La tronista ha dichiarato di essere pronta a fare un nome tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, i due corteggiatori che negli ultimi mesi ha frequentato tra dubbi, baci e qualche lacrima. Il promo ufficiale del serale dedicato alla tronista napoletana va già in onda su Canale 5 e in esso si vedono i due corteggiatori, oltre che la villa in cui Teresa dovrà fare il suo annuncio.

Sebbene la data dello speciale non sia ancora stata svelata, voci sempre più insistenti rivelano che esso andrà in onda il 15 febbraio [VIDEO]e potrà contare sulle voci narranti di Giulia De Lellis e Gemma Galgani.

Dopo questo primo appuntamento serale, sarà la volta di altri due speciali che dovrebbero essere dedicati a Lorenzo Riccardi e a uno tra Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. In attesa di assistere alla puntata dedicata a Teresa, è il silenzio a dominare i suoi profili insieme a quelli di Andrea e Antonio. Anche se alcuni indizi farebbero pensare che la scelta sia già stata fatta.

Uomini e donne anticipazioni: il bacio ad Antonio e poi il silenzio

Come da accordi con la redazione, né Teresa Langella né i suoi corteggiatori Antonio e Andrea potranno svelare l'esito della scelta effettuata in villa. Gli ultimi contatti ufficiali con i tre protagonisti risalgono al 12 gennaio, data in cui la napoletana ha annunciato che non avrebbe fatto più ritorno in studio. In tale circostanza, la sua preferenza è sembrata essere rivolta verso Antonio Moriconi [VIDEO] che la tronista ha visto per ben tre volte, nella speranza di farsi perdonare per il bacio scambiato con Andrea Dal Corso.

Alla fine, l'esito di una romantica esterna con Antonio è stato dei migliori: nel luogo in cui ha avuto luogo il loro primo abbraccio, vicino al fiume Tevere, Antonio e Teresa si sono scambiati il loro primo bacio all'interno del programma. Un gesto che sembrerebbe preannunciare che proprio Moriconi sia stato successivamente scelto dalla tronista.

Il silenzio di Antonio e Andrea

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne, Teresa ha baciato Antonio nell'ultima registrazione, faticando a nascondere le lacrime alla vista dell'esterna girata con lui. Dopo lo scorso 12 gennaio, Andrea Dal Corso è letteralmente scomparso dai social network. Il corteggiatore, tradizionalmente molto attivo nel proprio profilo, non ha più pubblicato né post né Instagram Stories. Qualcuno ha ipotizzato che la sua sia una reazione al bacio di Teresa con Antonio, altri invece che stia trascorrendo il suo tempo proprio con la tronista. Parzialmente diverso il comportamento di Moriconi: pochissimi i post pubblicati anche da lui, anche se è stato possibile vedere qualche sua Instagram Story nella quale appare sorridente in montagna, luogo che ama.

Teresa si trovava forse in sua compagnia? Le sua serenità farebbe presagire ad una scelta in sua direzione anche se la storia di Uomini e donne ci insegna che tutto potrebbe essere possibile.