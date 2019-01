Annuncio

Continuano a lasciare con il fiato sospeso le vicende della popolare telenovela di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, Blanca Dicenta e Liberto Seler faranno un gesto eroico, perché grazie al loro intervento Olga non riuscirà a mettere fine all'esistenza della madre Ursula. Simon Gayarre invece dopo aver tradito la moglie Adela, farà un passo indietro dato che lascerà l’amante Elvira Valverde.

Una Vita: Adela scopre l’infedeltà del marito, il sospetto di Samuel

Gli spoiler degli episodi [VIDEO]che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere dal 20 al 25 gennaio 2019 annunciano che Simon ed Elvira si prometteranno di continuare a frequentarsi: purtroppo Adela verrà a conoscenza del tradimento del marito.

Nel frattempo Ursula dimostrerà a Blanca che la sua secondogenita è viva. Fabiana invece verrà consolata da Celia e Casilda, dopo aver creduto che la sua defunta figlia Cayetana si aggira per le strade di Acacias 38. Leonor esulterà di gioia per la gravidanza della madre Rosina: proprio quest'ultima intanto si riconcilierà con il marito. Servante darà delle lezioni di seduzione a Jacinto, mentre Victor deciderà di riassumere Victor nella sua pasticceria. Diego nel mentre farà di tutto per far ottenere successo al disegno di Blanca. Adela si autoflagellerà per espiare l’infedeltà del marito.

Susana dopo aver notato lo strano atteggiamento della nuora, si confiderà con Celia. Samuel darà il suo consenso a Blanca e al fratello per organizzare l’omaggio per il padre. Jacinto rimarrà colpito dal fascino di Carmen, ma purtroppo non riuscirà a conquistare la domestica nonostante i consigli di Servante.

Invece Antonito avrà una discussione accesa con Susana: purtroppo Victor dopo aver assistito a questa scena licenzierà di nuovo il cognato. Ursula rivelerà a Fabiana che la donna che vaga in paese non è Cayetana: tuttavia, in seguito Blanca inizierà a pensare che sua sorella non sia morta.

Lolita e Trini prenderanno le difese del primogenito di Ramon, mentre Samuel dopo essere ritornato a casa si scaglierà contro Ursula, per non aver dato il suo permesso ai medici per operarlo. Celia inviterà Simon a dimenticare Elvira, invece Samuel prometterà a Blanca di aiutarla a rintracciare la sorella Olga. Susana non crederà che Rosina è in stato interessante, mentre Merino rivelerà alla Dicenta di aver visto la sua secondogenita. A quel punto Samuel sospetterà che la sua matrigna si è inventata di avere un’altra figlia soltanto per intimorire Blanca.

Ursula salvata da Blanca e Liberto, Il Gayarre prende le distanze da Elvira

Successivamente il Ferrero deciderà di far lavorare di nuovo Antonito a La Deliciosa grazie a Trini e Lolita.

Intanto Blanca e Diego si recheranno nel nascondiglio di Merino, e verranno a conoscenza che l’uomo è deceduto. Nel frattempo Carmen metterà piede ad Acacias 38 con le mani sporche di sangue: la domestica si sentirà in colpa per aver aiutato Ursula a sbarazzarsi del cadavere di Merino. Samuel rimprovererà il Gayarre per aver intrapreso una tresca con la Valverde, e gli farà presente che Adela è a conoscenza dei loro incontri clandestini. Diego accetterà di accompagnare Blanca al bosco delle dame, precisamente nel luogo in cui Ursula ha abbandonato Olga da piccola.

Samuel purtroppo avrà tra le mani un documento che certificherà la morte della sorella di Blanca avvenuta all'età di sedici anni. Susana inviterà Rosina ad annunciare la sua gravidanza pubblicamente, mentre Jacinto farà ritorno nel quartiere iberico senza aver fatto breccia nel cuore di Carmen. Simon metterà fine alla relazione amorosa con Elvira e farà l’amore con Adela. Olga si presenterà nella cittadina spagnola e accoltellerà la madre in pieno ventre: per fortuna l’ex educatrice della defunta vedova De La Serna verrà messa in salvo da Blanca e Liberto. Olga dopo aver incontrato la sorella farà perdere le sue tracce, invece Lolita chiederà al fratello di Maria Luisa di mantenere segreta la loro storia d’amore. Per finire Elvira non riuscirà a capire come mai il Gayarre non si è presentato al loro appuntamento.