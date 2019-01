Annuncio

Mentre in Italia combattiamo con il freddo e le intemperie, Belen Rodriguez si sta godendo il caldo sole della sua terra d'origine: a documentare le infinite vacanze della showgirl tra l'Argentina e l'Uruguay, sono stati alcuni siti di Gossip che hanno pubblicato le prime foto della 34enne in spiaggia. Tra una tintarella e l'altra, però, si vocifera che la conduttrice stia trascorrendo molto tempo con un noto calciatore: Ezequiel Lavezzi, [VIDEO] conosciuto dagli amanti del pallone con il soprannome "Il Pocho".

Belen sfoggia un fisico perfetto anche in pieno inverno

Mentre molte sue colleghe hanno preferito la neve per attendere l'arrivo del 2019, Belen Rodriguez non ha temuto la prova costume ed è volata nella sua Argentina per una vacanza apparentemente da single.

Nelle prime foto che i paparazzi sono riusciti a rubare alla showgirl sulle spiagge della sua terra, si nota immediatamente che l'accusa che le è stata mossa di recente di usare troppo Photoshop [VIDEO]per modificarsi, non sussiste.

Negli scatti che stanno facendo il giro della rete, infatti, troviamo la 34enne in splendida forma: avvolta soltanto da un bikini striminzito, la conduttrice Mediaset ha sfoggiato un corpo perfetto, tonico e da fare invidia a molti. Sono quasi due settimane che la sudamericana ha lasciato l'Italia per provare a ritrovare la serenità perduta proprio nel posto in cui è nata: questo almeno è quello che sostengono i bene informati, gli stessi che hanno raccontato del pessimo Natale che ha trascorso Belen a Milano.

Nelle immagini che tutti i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore, sembra proprio che la Rodriguez sia riuscita nel suo intento: rilassata, sorridente, felice e circondata solo da pochi amici fidati, è così che appare l'ex moglie di Stefano De Martino in questi primi scampoli del nuovo anno.

Belen e Lavezzi stanno insieme? 'Chi' lancia lo scoop

Tra gli amici che hanno fatto compagnia alla Rodriguez nelle ultime settimane, pare ne spicchi uno molto famoso: il calciatore Ezequiel Lavezzi. È stata la rivista Chi, nel suo numero uscito il 9 gennaio, a lanciare la notizia secondo la quale la showgirl avrebbe un flirt segretissimo con il connazionale.

Stando ai gossip che arrivano direttamente dall'Uruguay dove sono in vacanza, i due si sarebbero rivisti dopo tanti anni e tra loro sarebbe scoccata la scintilla. Belen e il "Pocho" si conoscono da molto tempo, cioè dal periodo in cui lui giocava nel Napoli ma, essendo entrambi impegnati allora, non c'è mai stato nulla di più che un rapporto amichevole tra loro. A quasi 24 ore dalla diffusione della voce che la vorrebbe nuovamente in coppia con qualcuno dopo la rottura con Andrea Iannone, la 34enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né per smentire né per confermare il tutto.