Ospite di Verissimo nella puntata del 19 gennaio, Fabrizio Corona è stato intervistato dalla conduttrice Silvia Toffanin. L'ex agente di moda ha parlato di numerosi argomenti e problemi riguardanti la sua vita professionale e privata, ma qualcosa non è andato come sperato. Corona è rimasto vittima di un incidente tecnico poiché ha perso un dente durante la diretta mentre conversava tranquillamente con la presentatrice, il cui sguardo ha fatto capire a tutti quanto sia rimasta sorpresa.

A quel punto la Toffanin lo ha infatti invitato a uscire per ricomporsi.

L'ossessione per soldi e donne

Corona ha confessato che recentemente sta frequentando una persona e che ha un'ossessione per il denaro e per le donne.

Se l'obiettivo dell'ex re dei paparazzi era quello di creare un'atmosfera di sorpresa e generare sgomento durante l'intervista a Verissimo, ci è riuscito nel migliore dei modi. Tra le tante domande che la conduttrice gli ha rivolto hanno destato maggiore interesse quelle dedicate al lato sentimentale. L'uomo ha affermato di avere una storia con una donna di cui non ha assolutamente voluto rivelare il nome [VIDEO].

Ha poi parlato dei problemi riguardanti la sua psiche, ammettendo di avere una grande attrazione per le donne e per i soldi. Proprio riguardo le donne, ha aggiunto anche di essere dipendente dal sesso e di essersi per questo rivolto a uno specialista, che gli ha somministrato delle pasticche. Silvia Toffanin allora si è sarcasticamente allontanata dall'uomo, che ha iniziato a provocarla in maniera amichevole, dicendole che prima dell'Intervista non aveva assunto nessuna pillola.

Proprio mentre Corona e Toffanin ridevano e scherzavano insieme, l'uomo ha perso un dente [VIDEO].

Corona perde un dente e la Toffanin lo invita a ricomporsi

Corona si è subito chinato per riprenderlo e la presentatrice ha chiesto: "Ma cosa hai perso? Un dente?" e l'uomo ha annuito. Successivamente la conduttrice, un po' sotto shock, lo ha esortato a uscire per ricomporsi e poi rientrare. In seguito al suo rientro in studio, l'ex agente ha finto che si trattasse solo di uno scherzo. Poco dopo però ha rivelato che i suoi denti sono stati ricostruiti grazie a un particolare trattamento estetico mentre era in prigione a causa di vari problemi. Per questo sono finti. È stata quindi una particolare intervista, con un fuori programma davvero imprevisto e che sicuramente ha dato ulteriore visibilità all'ex re dei paparazzi.