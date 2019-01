Annuncio

Due serate, quelle di mercoledì 23 e di mercoledì 30 gennaio, per raccontare 55 anni di carriera artistica. Quelle appena menzionate sono le date in cui andrà in onda, su Canale 5, il programma "55 anni nel sole" con Al Bano Carrisi. In questa trasmissione il noto cantante di Cellino San Marco accompagnerà i telespettatori alla riscoperta dei principali eventi della sua interminabile storia che lo ha portato ad esibirsi in tantissimi palcoscenici italiani ed europei. Il format prevede anche la presenza di Romina Power [VIDEO] e sarà condotto dalla loro figlia Cristel Carrisi.

Il racconto televisivo della carriera di Al Bano Carrisi: gli ospiti

Nel prime-time di mercoledì 23 e 30 gennaio, su Canale 5, il noto cantante pugliese Al Bano Carrisi racconterà 55 anni di onorata con la trasmissione "55 passi nel sole".

In queste due serate il leone di Cellino San Marco sarà presentato dalla figlia Cristel Carrisi e avrà al suo fianco Romina Power. Molti anche gli ospiti che interverranno nelle due serate; per la prima serata del 23 gennaio sono attesi in studio Pippo Baudo, Ricchi e Poveri, Lino Banfi, J-Ax, Toto Cutugno, Alex Britti, Pupo, Fabrizio Moro e Gabriele Cirilli. Per il secondo appuntamento del 30 gennaio, invece, si fanno i nomi di Roberto Vecchioni, The Kolors, Gigliola Cinquetti, Mario Biondi, Michele Placido, Maryam, Beppe Fiorello e Raimondo Cataldo.

Al di là dei nomi appena messi in elenco, non è comunque escluso che i due appuntamenti televisivi possano vivacizzarsi con altri ospiti a sorpresa.

Le tappe principali di un artista amatissimo

Nel doppio appuntamento di cui si compone il programma "55 passi nel sole", il cantante Al Bano ripercorrerà le tappe principali di una carriera iniziata nell'ormai lontano 1964.

L'artista pugliese racconterà gli esordi nel clan di Adriano Celentano [VIDEO], l'emozione di aver gareggiato a "Canzonissima" contro i suoi idoli Domenico Modugno e Claudio Villa, l'immensa soddisfazione di aver dato sfogo alla sua estensione tenorile con talenti del calibro di Carreras, Caballé e Placido Domingo, ma anche l'incontro umano e artistico con Giovanni Paolo II.

Oltre a quanto appena detto, Al Bano racconterà anche le sue numerose partecipazioni al Festival di Sanremo negli Anni '80 in compagnia di Romina Power. Agli inizi di quel decennio, infatti, i due artisti dapprima fecero cantare tutta l'Italia sulle note del solare brano "Felicità" e poi risultarono vincitori dell'edizione del 1984 con la romantica "Ci sarà".