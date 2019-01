Annuncio

L'intervista di Fabrizio Corona a Verissimo, mandata in onda sabato 19 gennaio su Canale 5, ha generato un po' di scompiglio nel mondo dello spettacolo [VIDEO]. L'ex re dei paparazzi, infatti, tra le tante confessioni, ha anche rivelato che la sua ex Silvia Provvedi lo avesse tradito con il rapper Fedez. Dopo aver sganciato questa bomba, il pubblico ha iniziato a porsi delle domande: Fedez, quindi, ha tradito Chiara Ferragni con Silvia Provvedi? Dopo numerosi rumors, l'influencer ha voluto rispondere sui social smentendo la vicenda.

Corona rivela che Silvia Provvedi lo ha tradito con Fedez, sul web scoppia il caos

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Fabrizio Corona ha toccato dei tasti molto dolenti.

Tra questi, anche quelli relativi ad alcuni tradimenti. Quello che maggiormente sta facendo discutere nelle ultime ore riguarda il presunto tradimento consumato da Fedez ai danni della sua attuale moglie Chiara Ferragni. Corona, infatti, ha ammesso di aver tradito numerose volte la Provvedi la quale, per ripicca, lo ha fatto a sua volta. Tra le varie fiamme, pare ci sia stato anche Fedez, che ricordiamo essere prima fidanzato da molti anni, poi sposato da settembre, con l'influencer Chiara Ferragni.

Il pubblico da casa, quindi, ha iniziato a bombardare di domande una tra le coppie più discusse del web, al punto da arrivare a scatenare la risposta della influencer. In seguito all'ennesima richiesta di spiegazioni, infatti, la Ferragni ha commentato la vicenda, limitandosi a dire: "Ma ti pare?"

Chiara Ferragni smentisce la vicenda sul presunto tradimento di Fedez con Silvia Provvedi

Le sue parole, brevi e dirette, non sembrano lasciare spazio ad ulteriori dubbi.

Secondo la versione dei fatti della fashion blogger, Fedez non l'avrebbe affatto tradita con la Provvedi. Ma sarà la verità, o solo un modo per evitare scandali? Il mondo del web continua a farsi delle domande. Nel frattempo, il pubblico da casa è ansioso di sapere anche la versione dei fati di Fedez che, almeno per il momento, si è chuso dietro un silenzio tombale.

Insomma, l'intervista di Fabrizio Corona ha lasciato dietro di sé molti più strascichi di quanto ci si aspettasse. La personalità spregiudicata dell'ex re dei paparazzi riesce sempre a generare molto sgomento e dare luogo a nuovi scandali, come quello riguardante la sua ammissione di fare uso di droghe oppure la sua dipendenza dalle donne. [VIDEO]