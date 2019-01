Annuncio

Francesco Chiofalo è uscito dalla sala operatoria alle 18 circa ed ha ripreso coscienza, nonostante si trovi in terapia intensiva. Il ‘Lenticchio’ di Temptation Island è riuscito almeno per il momento a vincere la prima battaglia nella lotta al tumore al cervello. L’intervento programmato in data odierna era iniziato alle ore 9 presso l’ospedale San Camillo di Roma. Attraverso i suoi familiari, il personal trainer romano aveva dato il consenso per aggiornare i suoi fan in merito alle sue condizioni di salute e allo svolgimento dell’operazione.

Dopo 9 ore circa d’intervento chirurgico, Francesco è uscito [VIDEO]dalla sala operatoria e ha ripreso coscienza. Tuttavia la prognosi ancora non è stata sciolta in quanto, in questi casi, prima delle 24 ore non si può emettere un bollettino medico.

La redazione di Fanpage.it ha contattato l’ufficio stampa dell’ospedale romano che ha rilasciato una breve dichiarazione: “Francesco dopo l’intervento è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva per il post operazione. Ad attendere l’esito in clinica erano presenti la madre del ragazzo, alcuni amici stretti ed una ragazza che diceva di essere la fidanzata di Chiofalo”.

Operazione riuscita: ‘Lenticchio’ è sveglio

Francesco Chiofalo è stato operato per un meningioma benigno. Questo è l’esito della sua diagnosi. Le ultime parole del ventinovenne romano prima di finire in sala operatoria erano state pronunciate ieri sera: “Andrà tutto bene”. Frase che il ragazzo aveva anche tatuato su una parte del suo corpo. Nonostante la lunga e complessa operazione, anche se al momento non è stato emesso un bollettino medico, sembra sia andato tutto bene.

Lo stesso Francesco era terrorizzato [VIDEO] al pensiero di sottoporsi ad un’intervento simile in quanto le operazioni, dopo un determinato numero di ore, rischiano di lasciare dei seri danni cerebrali.

‘Siamo tutti con te’: la dedica della redazione di Uomini e Donne

Francesco Chiofalo è diventato popolare grazie al docu-reality di Canale 5, Temptation Island. Nel giorno dell’intervento per la rimozione del cancro al cervello, la redazione di Uomini e Donne ha voluto mostrare la propria vicinanza al ragazzo. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Raffaella Mennoia ha scritto così: “Con il pensiero siamo tutti con te. Forza Francesco!” Va fatto presente come nel post operazione, tantissime persone hanno affollato le pagine dedicate a Chiofalo, per capire come stesse andando l’operazione.