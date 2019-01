Annuncio

E' tempo di confessioni per il ballerino Stefano De Martino il quale, in una recente intervista concessa al portale web Fanpage, ha ammesso di essersi sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica, i quali gli hanno permesso di essere il sex symbol che tutti oggi conosciamo, amatissimo dalle donne. Un'interista durante la quale Stefano ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con l'ex moglie Belen Rodriguez e del flirt che c'è stato con la modella Gilda Ambrosio. [VIDEO]

La confessione di Stefano De Martino sulle operazioni chirurgiche

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Stefano De Martino nell'intervista a FanPage ha ammesso che in passato si è sottoposto a diverse operazioni di chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico.

'Ero molto più brutto ma il risultato è quello che conta', ha dichiarato il ballerino, aggiungendo poi che la prima operazione in assoluto è stata quella al naso che si era rotto.

E poi ancora ha ammesso che nel corso degli anni ha messo a posto qualcosina, tipo i denti, ma i bene informati raccontano che Stefano si sarebbe rifatto anche le labbra, che appaiono decisamente più carnose rispetto a quelle mostrate durante la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi come allievo.

Nel corso della chiacchierata, poi, Stefano ha parlato del suo rapporto attuale con Belen, ammettendo che tra di loro vi è grande rispetto per il bene del loro bambino Santiago. Su Gilda, invece, ha ammesso che è stata l'ultima donna che ha frequentato assiduamente ma tra di loro non c'è nulla, dato che al momento De Martino si professa single.

Il direttore di Raidue vorrebbe Stefano De Martino al timone di 'Made in Sud'

Intanto, per quanto riguarda il futuro del ballerino, potrebbero esserci delle importanti novità a breve.

Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo direttore di Raidue, Carlo Freccero, vorrebbe Stefano come conduttore della prossima edizione di Made in Sud, il fortunato show comico che tornerà in onda da metà febbraio. [VIDEO]

Secondo i bene informati, Freccero starebbe facendo il possibile per chiudere la trattativa e portare così Stefano sugli schermi della tv di Stato dopo che lo scorso anno è stato l'inviato di Alessia Marcuzzi all'Isola dei famosi. L'operazione andrà in porto oppure l'ex marito di Belen Rodriguez rimarrà fedele a mamma Mediaset che l'ha lanciato e gli ha fatto ottenere il successo? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.