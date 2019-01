Advertisement

La puntata odierna di Uomini e donne vedrà momentaneamente archiviate le vicende di Gemma Galgani, grande protagonista di ieri 7 gennaio, per concedere spazio ad un'altra dama molto criticata. Stiamo parlando di Angela Di Iorio, colei che in passato non ha mai negato di essere alla ricerca di una persona benestante da amare, in grado di permetterle di realizzare alcuni sogni rimasti senza nel cassetto. Dopo avere assistito al ritorno di fiamma tra Gemma e Rocco Fredella [VIDEO], sarà oggi la volta di una nuova discussione che vedrà coinvolta proprio Angela, la quale parlerà della sua recente frequentazione con un cavaliere ma soprattutto leggerà una lettera indirizzata ad Aladino.

Fatto che scatenerà la discussione con Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e donne anticipazioni: la lettera di Angela Di Iorio

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi, relative alla seconda parte della registrazione effettuata lo scorso 15 dicembre, segnalano la lettura della missiva scritta da Angela Di Iorio ad Aladino.

Babbo Natale, infatti, le ha regalato una lampada magica che ora le potrebbe permettere di realizzare i suoi più grandi desideri. In tale lettera lei si dichiara una persona buona alla ricerca di uomini seri e sinceri, che la sappiano accettare con i suoi vizi e i suoi difetti. Lei, infatti, ha compiuto molti sacrifici in passato, spendendo tutto il denaro che aveva a disposizione per crescere al meglio i propri i figli. Le sue parole causeranno il primo intervento di Gianni Sperti: quest'ultimo le farà notare che non ha fatto nulla di speciale rispetto alle altre mamme e che, dunque, non deve considerarsi diversa da tutte coloro che lottano costantemente per il bene dei propri figli. Sarà solo l'inizio della discussione che proseguirà a lungo: Angela affermerà di non vedere nulla di male se cerca un uomo benestante che possa accontentarla nei suoi sogni (come cene, viaggi e altro) mentre sia Tina che Gianni la accuseranno di essere un'arrampicatrice sociale.

Trono Over di Uomini e donne: Angela minaccia di lasciare il programma

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne segnalate dal Vicolo delle News, Angela apparirà sconsolata davanti alle nuove accuse di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Andrà a salutare Maria De Filippi dicendole di essere intenzionata a lasciare il programma, ma la sua decisione durerà solo pochi minuti. La dama, infatti, siederà di nuovo al suo posto e nessuno dei presenti in studio crederà alla sua seria intenzione di abbandonare il parterre. Si passerà poi a parlare dell'uscita con un cavaliere di qualche anno più vecchio di Angela: la coppia la sera prima è andata insieme a bere un aperitivo e lui si è trovato bene. In studio, però, la Di Iorio affermerà di non voler proseguire con quella conoscenza a causa della differenza d'età. Parole che scateneranno le nuove critiche degli opinionisti, pronti ad organizzare per la dama uno scherzo con il coinvolgimento del fratello di Tina [VIDEO] Cipollari. Ma per vedere tale siparietto dovremo probabilmente attendere la terza puntata settimanale del Trono Over, in onda mercoledì 9 gennaio.