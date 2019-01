Annuncio

Francesco Chiofalo, ex di Selvaggia, con la quale hanno partecipato in coppia al reality Temptation Island, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico al cervello per l'asportazione di un tumore. Ma dopo l'operazione sono arrivate le polemiche: il giovane è accusato di aver strumentalizzato [VIDEO] la sua malattia e di aver mentito su diversi particolari della vicenda. Il ragazzo è dovuto intervenire su Instagram per dare la sua versione della vicenda.

Francesco Chiofalo spiega in video il suo punto di vista sulla vicenda

"Lenticchio" sceglie di replicare alle pesanti accuse, che gli sono giunte anche dai suoi fan su Instagram, tramite un video.

Il ragazzo ha esordito con una premessa: il video drammatico di dicembre l'ha girato in uno stato di grande paura e agitazione e è stato per lui anche un modo per sfogarsi vista la situazione molto difficile e spaventosa.

Dunque Francesco non ha pensato minimamente ad essere preciso nei dettagli medici che ha riferito, ma piuttosto a condividere la sua difficoltà e la sua disperazione.

In effetti il giovane ha ammesso di aver scoperto la macchia in estate e non, come diceva nel video choc pubblicato prima delle feste natalizie, pochi giorni prima.

Ha però voluto ribadire che la certezza che la macchia fosse un tumore e non un ematoma gli è arrivata invece appena prima di girare il video dell'annuncio. A quel punto gli è stato anche spiegato che il tumore andava esportato altrimenti sarebbe morto entro pochi mesi, e che l'intervento era molto difficile e pericoloso. A riprova di questo Chiofalo racconta il caso del suo compagno di stanza, che ha subito il suo stesso intervento ed è diventato disabile.

Chiofalo quindi ha precisato che se nel suo video di Natale non ha specificato di aver scoperto la "macchia" a luglio invece che a dicembre, è stato semplicemente perchè in quel momento non era per lui importante scendere nei dettagli delle tempistiche ma condividere la sua vita con i suoi fan.

La rabbia di "lenticchio" nei confronti dei suoi accusatori

Chiofalo ha spiegato tramite il suo video di oggi di aver deciso di condividere la sua malattia in maniera del tutto genuina, semplicemente perchè ha deciso di trattare i suoi fan come membri della sua famiglia e anche perchè spinto dal desiderio di spiegare a quanti gli domandavano perchè fosse meno attivo sui social e cosa gli stava accadendo davvero.

Il ragazzo ha voluto ribadire di aver voluto essere genuino e che non gli importa del giudizio della gente. Ha però deciso di dedicare due parole ai suoi detrattori e a chi gli ha mosso queste accuse: Francesco infatti ha dichiarato che secondo lui queste polemiche [VIDEO] sono nate perchè qualcuno vuole cercare di sfruttare la situazione per avere un ritorno di visibilità, ma ribadisce con forza che lui non ha mentito e che la sua situazione è stata davvero pericolosa e difficile.