Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra [VIDEO] che da ormai molti anni emoziona i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate forse in onda a marzo si soffermano su Dolores, interpretata da Maribel Ripoll. La donna, infatti, troverà ad attenderla una brutta sorpresa una volta tornata a Puente Viejo.

Il Segreto: Tiburcio in crisi dopo la partenza della moglie

Il ritorno di Dolores la farà da padrone nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi.

La madre di Hipolito, infatti, tornerà a Puente Viejo in quanto il giro nel mondo durerà meno dei 150 giorni programmati.

Come anticipato, la pettegola vincerà i biglietti della lotteria, tanto da decidere di partire per l'ambito viaggio seppure a malincuore.

La donna, infatti, temerà di dare un dispiacere al marito, Tiburcio Comino. Il circense all'inizio sembrerà felice della nuova avventura della consorte, tanto da spingerla addirittura ad abbandonare tutto e tutti. Ma ecco che comincerà ad avvertire sempre più la mancanza di Dolores, tanto da entrare in una profonda depressione. Le sue condizioni di salute allarmeranno moltissimo Gracia, che deciderà di fargli un regalo.

Il Segreto, anticipazioni: il ritorno di Dolores

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Segreto, trasmessi probabilmente a marzo sulle reti Mediaset, [VIDEO]svelano che la moglie di Hipolito inviterà Catalina, la donna barbuta, a raggiungere Puente Viejo per stare vicino a Tiburcio, in quanto sprofondato nella tristezza più totale dopo la partenza di Dolores. La circense, a questo punto, accetterà ben volentieri la proposta di trascorrere del tempo accanto al suo collega.

Dall'altro canto, Gracia noterà che Tiburcio e Catalina trascorrono tantissimo tempo insieme, infatti si innescheranno dei pettegolezzi che faranno ben presto il giro di tutto il borgo iberico. Per tale ragione Tiburcio deciderà di mettere a tacere ogni rumors, tanto da sottolineare che Catalina è per lui soltanto un'amica e collega da quando lavorava al circo. Inoltre, il circense confesserà a Don Berengario e Don Anselmo di accusare troppo la distanza da Dolores, tanto da volerla raggiungere in Cina. Per tale ragione deciderà di acquistare un biglietto per imbarcarsi su un piroscafo diretto in Asia. Dall'altro canto, Dolores scoprirà che il forzuto stava cercando di raggiungerla dall'altro capo del mondo. Infine, quest'ultima cadrà in agitazione, così da voler trovare una soluzione adeguata al problema. Ci riuscirà? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.