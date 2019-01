Annuncio

Il povero Francesco Chiofalo, come sappiamo, si è dovuto sottoporre [VIDEO] ad un importante intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello molto grande. Il ragazzo ha condiviso tutta la sua vicenda sui social, ma un servizio de "Le Iene" mostra un particolare che suscita grandi polemiche.

Il mistero della data della tac al cervello di Francesco

Francesco, detto anche "lenticchio", è un giovane di 29 anni, atletico e sanissimo. Anche per questo quando a dicembre, sotto le feste natalizie, lui stesso ha dato su Instagram l'annuncio di essere affetto da un tumore al cervello è scattata immediatamente una gara di solidarietà ed affetto del pubblico nei suoi confronti.

Il ragazzo ha spiegato, tramite un drammatico video, di aver scoperto per caso, per via di una Tac eseguita al pronto soccorso per un banale e piccolo incidente stradale, di essere affetto da questo terribile male e di doversi sottoporre ad un complicato e molto rischioso intervento chirurgico, che sarebbe durato moltissime ore, tra le 14 e le 18 ore, e che proprio per questo l'operazione era davvero molto pericolosa.

Francesco ha precisato che a causa di questo delicato intervento avrebbe potuto riportare danni serissimi, fino a restare gravemente disabile. Tutte le fasi di avvicinamento all'intervento sono state rese pubbliche dal giovane e dalla sua famiglia. Il ragazzo al momento dell'annuncio ha anche pubblicato una tac che ritrae il suo tumore. La data dell'esame è però oscurata, mentre il resto dei dati (nome e cognome del paziente) sono stati lasciati in chiaro. Un caso? Una disattenzione?

Inizialmente nessuno aveva notato questo particolare, ma dopo che ieri il programma "Le Iene" ha mandato in onda un servizio sul caso del giovane Chiofalo [VIDEO] è saltato agli occhi del pubblico che la Tac mostrata nel corso della puntata riporta invece la data, e questa non è dicembre, quando Francesco ha raccontato di aver scoperto la malattia, ma luglio.

Un particolare che ha suscitato dubbi e polemiche sui social, con i tanti fan di Francesco che si stanno interrogando sul caso e che spesso scrivono commenti sul suo Instagram accusandolo di aver marciato sulla vicenda.

Le accuse alla ex Selvaggia e la sua replica

D'altronde già a ridosso della buona riuscita dell'intervento chirurgico erano nate delle polemiche. La ex fidanzata di Francesco, Selvaggia, era stata accusata dai commentatori di instagram di non aver dimostrato solidarietà al giovane e lei stessa aveva replicato con rabbia che non era di certo tenuta a farlo sui social e oggi, pochi minuti fa, sul suo profilo ha anche annunciato in maniera sibillina che sta per rivelare la sua verità ad un giornale e che c'è qualcuno che dovrà chiedere scusa come Sara. Una vicenda che continua a far discutere dunque, con polemiche che non sembrano spegnersi.