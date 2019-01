Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prime time con la fiction La Compagnia del cigno che vede protagonisti Anna Valle e Alessio Boni. Stasera in onda la quarta delle sei puntate previste in questa prima stagione, e nel caso in cui non avrete modo di seguirla in prima visione assoluta su Raiuno, potrete pur sempre rivederla in replica streaming online sul portale gratuito della Rai, dove sarà possibile rivedere anche tutte le altre puntate già trasmesse. [VIDEO]

Dove rivedere la quarta puntata de La compagnia del cigno in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi ricordiamo che questa quarta puntata de La compagnia del cigno in onda stasera su Raiuno si potrà rivedere in replica streaming direttamente sul sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e telefoni cellulari.

Grazie all'app, quindi, sarà possibile rivedere tutte le puntate di questa prima stagione della fiction con Alessio Boni, direttamente dai vostri dispositivi mobili, senza dover accedere al vostro pc di casa.

Un ottimo modo per poter rivedere le puntate de La compagnia del cigno anche in treno o pullman.

Intanto gli ascolti della fiction continuano ad essere molto soddisfacenti per la rete ammiraglia Rai. In queste prime settimane di messa in onda, infatti, La compagnia del cigno ha ottenuto degli ascolti che oscillano tra i 5.3 e i 5.6 milioni di spettatori, arrivando a totalizzare uno share compreso tra il 23 e il 25%.

Grande successo per la fiction La compagnia del cigno in onda su Raiuno

Numeri decisamente molto importanti per la fiction, che in queste settimane è riuscita a conquistare anche l'attenzione di un pubblico composto da giovani e giovanissimi, che normalmente non segue le serie televisive proposte da "mamma" Rai e che invece si stanno appassionando alle vicende dell'insegnante di canto Marioni e al gruppo di ragazzi che studiano all'interno del Conservatorio di Milano. [VIDEO]

Visto il grande successo che la fiction sta registrando in queste settimane, non si esclude che la Rai possa decidere di mettere in cantiere anche una seconda stagione.

Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali sul futuro della serie, ma visti gli ottimi ascolti, si ipotizza che quasi sicuramente la Rai non si lasci "scappare" La compagnia del cigno, dando così un seguito alle vicende dei vari protagonisti che stanno conquistando il pubblico.