Rocco Fredella e Gemma Galgani continuano ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, creando opinioni contrastanti tra i fan del programma. C'è chi si dice stanco del continuo tira e molla della coppia e chi invece segue con interesse il loro percorso ai limiti del trash. E se da un lato gli ascolti non lasciano dubbi in merito al grande interesse che la versione di Uomini e donne dedicata a dame e cavalieri continua ad avere, dall'altro non possiamo fare a meno di chiederci se questa ritrovata sintonia evidenziata nella puntata del 7 gennaio [VIDEO] sarà destinata a durare.

In passato, abbiamo assistito più volte a capovolgimenti di fronte tra la coppia: il copione si ripeterà anche questa volta? Cosa accadrà nelle puntate del Trono Over in onda su Canale 5 la prossima settimana? Per saperne di più, ci vengono incontro le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 4 gennaio che riservano più di qualche sorpresa.

Uomini e donne anticipazioni: Rocco non crede al reale interesse di Gemma

Già nel corso della prossima puntata del Trono Over dedicata a Rocco Fredella e Gemma Galgani la coppia deciderà di porre fine al loro percorso insieme. Le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News segnalano che nella registrazione del 4 gennaio, la coppia ha avuto molto da ridire per motivazioni differenti. Lei ha dichiarato di non gradire certi atteggiamenti del cavaliere e di non volere andare oltre nella loro frequentazione. Lui è stato persino più pungente, affermando di essere certo che Gems non sia davvero sincera. A suo dire, infatti, lei non è mai stata davvero interessata a lui ma si è avvicinata soltanto per mantenere vivo l'interesse mediatico su di sé. Secondo il cavaliere, la torinese ripete sempre lo stesso copione ma non hai mai provato dei sentimenti per gli uomini frequentati nel programma negli ultimi tempi.

Solo business dunque? Le parole di Rocco hanno trovato l'immediata reazione di Tina Cipollari, che ha sostenuto tale tesi: anche secondo lei, Gemma non è alla ricerca dell'amore ma della solita visibilità televisiva. Tali parole sono state prontamente smentite dalla diretta interessata. Ma riuscirà a confermare le sue vere intenzioni anche con i fatti?

Rocco Fredella e Gems: dove eravamo rimasti

L'ennesimo litigio tra Rocco e Gems andrà in onda la prossima settimana su Canale 5 e corrisponderà alla registrazione dello scorso 4 gennaio. Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano l'ennesimo passo falso nel percorso insieme della coppia, anche se molti fan sono convinti che tra loro non sia finita qui e che in futuro possa avere luogo un nuovo avvicinamento. Del resto un ritorno di fiamma era stato celebrato nella puntata trasmessa lo scorso 7 gennaio (la prima dell'anno), quando Fredella e la Galgani avevano trascorso delle piacevoli ore [VIDEO] insieme scambiandosi anche dei baci appassionati in auto.

Lei, però, aveva fatto capire al cavaliere di non voler correre troppo e per questo non gli aveva dato il permesso di salire a casa sua per trascorrere la notte insieme.