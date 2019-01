Annuncio

Chi l'avrebbe mai detto: è questa l'esclamazione che viene in mente a molti pensando all'evoluzione che ha avuto la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi nelle ultime settimane. Se nella Casa del Grande Fratello VIP sembrava non ci fosse nulla di vero, oggi i due ragazzi stanno dimostrando l'esatto contrario ai loro detrattori; l'ex tronista, in particolare, ha spiazzato la sua dolce metà con un romantica dedica scritta sullo specchio di casa, una dedica che ha mandato i visibilio i tantissimi fan della coppia.

Monte ha perso la testa per Giulia Salemi

A circa due mesi dalla fine della terza edizione del Grande Fratello VIP, siamo ancora qui a parlare dell'unica coppia che si è formata nella Casa: Francesco Monte e Giulia Salemi.

Se durante il reality sembrava che questa unione non avesse futuro, è da quando sono tornati a vivere la quotidianità che i due ragazzi hanno smentito quest'ipotesi. È da un po' di tempo, infatti, che i "Fralemi" (così i piccioncini sono stati ribattezzati dai loro fan) sono diventati inseparabili: oltre a partecipare agli stessi eventi e a condividere le giornate, i due giovani hanno anche atteso l'arrivo del 2019 insieme in Puglia. [VIDEO]

Il rapporto tra l'influencer e il bel tronista, dunque, è cresciuto a tal punto da spingere lui a fare un gesto romanticissimo: l'altra mattina, infatti, il 30enne ha usato un rossetto per scrivere sullo specchio del bagno di casa della fidanzata una dolce dedica.

"Ti amo piccolina mia"- è questo il messaggio che il tarantino ha voluto far arrivare alla sua dolce metà in un modo un po' insolito.

È stata la stessa giovane di origini persiane a usare Instagram per informare i curiosi di quello che aveva appena fatto Monte a sua insaputa.

Dopo un iniziale periodo di silenzio, Francesco ha cominciato a pubblicare sul suo account personale foto dov'è accanto a Giulia, accompagnandole con tenere parole che sembrano confermare il forte sentimento che è sbocciato tra loro da quando si sono spente le telecamere di Canale 5.

Giulia e Francesco più innamorati che mai

Che Francesco Monte facesse sul serio con Giulia Salemi lo pensavano in pochi fino a qualche settimana fa; chi ha assistito alla nascita del flirt tra i due ragazzi nella Casa del Grande Fratello VIP, ha sempre sostenuto che non sarebbe durata una volta che i riflettori si sarebbero spenti. I "Fralemi", invece, hanno smentito tutti i pronostici negativi che erano stati fatti sul loro rapporto ed oggi usano i social network per documentare tutti gli sviluppi dell'amore che è sbocciato quando il reality Mediaset è finito.

Neppure la mamma dell'influencer, Fariba Tehrani, credeva che l'ex tronista potesse perdere la testa per sua figlia; "Dureranno da Natale a Santo Stefano", aveva dichiarato la donna poco prima dell'inizio delle vacanze invernali.

La coppia, invece, appare più solida che mai [VIDEO]e c'è addirittura chi sostiene che, grazie a Giulia, Francesco abbia finalmente dimenticato la sua chiacchierata ex fidanzata Cecilia Rodriguez.