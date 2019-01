Advertisement

Advertisement

Durante e dopo la terza edizione consecutiva del 'Grande Fratello Vip', condotta da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, in molti pensavano che la liaison amorosa venutasi a creare tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe durata poco, secondo alcuni fino a Capodanno, così com'era stato recentemente sostenuto dalla madre della Salemi, Fariba Tehrani. Ma i due ex-gieffini sembrano essere, allo stato attuale, molto complici: dopo essere stata a Taranto, dov'è nato Monte, Giulia ha rivelato ai suoi followers di aver trovato l'amore insieme all'ex-naufrago de L'Isola dei Famosi.

Giulia Salemi e l'amore con Francesco Monte: l'ex-gieffina risponde alle critiche

In molti erano pronti a scommettere che tra Francesco Monte e Giulia Salemi si sarebbe rivelato un fuoco di paglia, e, invece, dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dalla modella italo-persiana, dovranno ricredersi.

Advertisement

Ebbene sì, la bella Giulia ha rilasciato nuove dichiarazioni, tutte per i suoi sostenitori online, aprendosi nel dettaglio sul suo rapporto attuale con con il suo compagno d'avventura all'interno della casa più spiata d'Italia ed ex-naufrago, Francesco Monte. ''Ve lo giuro con il cuore, perché io l'ho trovato dopo anni (Ndr: l'amore). E non mi sembra vero perché è una sensazione meravigliosa'', ha fatto sapere Giulia sul suo profilo social, in risposta ad alcune domande giunte da parte di alcuni followers.

La prorompente Giulia Salemi ha asserito per iscritto che intende dedicarsi appieno all'amore [VIDEO] e che vorrà riservare una parte importante del suo tempo anche al lavoro, ma con impegno, spirito di sacrificio e maggiore consapevolezza rispetto al passato, reduce dalla sua esperienza televisiva vissuta sotto i riflettori della casa più spiata ed amata d'Italia.

Advertisement

Il buon proposito post-feste della coppia

Tra i buoni propositi per il nuovo anno 2019, la modella italo-persiana e figlia di Fariba Tehrani ha affermato che intende mettersi a dieta ferrea, lasciandosi alle spalle le tentazioni delle vacanze natalizie conclusesi con l'Epifania. ''Io inizio la dieta e in generale comincio a realizzare i miei sogni'', ha aggiunto l'ex-gieffina. Il buon proposito su un regime di corretta alimentazione, sostenuto online dalla Salemi [VIDEO], sembrerebbe essere ampiamente condiviso da Francesco Monte, il quale anch'egli ha fatto sapere ai suoi seguaci di voler seguire una dieta post-feste natalizie.