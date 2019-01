Annuncio

In arrivo piacevoli conferme per i telespettatori de Il Segreto e di Una vita, che oggi 15 gennaio potranno seguire una nuova puntata serale in onda su Rete 4. Visti i buoni ascolti delle scorse settimane, infatti, Mediaset ha deciso di confermare anche tale appuntamento per le due telenovelas spagnole, tradizionalmente in onda nel pomeriggio di Canale 5. Aprirà la serata Il Segreto, in onda a partire dalle ore 21:25 appena al termine della rubrica di attualità "Stasera Italia".

La puntata dedicata a Puente Viejo e ai suoi abitanti proseguirà fino alle ore 22:30 quando verrà sostituito da Una Vita. Ampio spazio, seppure ad un orario meno gradito dai fan, verrà concesso anche a questa seconda serie iberica che si concluderà alle ore 23:40 circa.

Ricordiamo ai telespettatori che le sorprese non sono finite qui e che Mediaset ha deciso di confermare anche l'appuntamento domenicale di Una Vita e Il Segreto [VIDEO], insieme alla soap americana Beautiful.

Il Segreto anticipazioni: la promessa di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto sulla puntata serale di oggi 15 gennaio confermano le sofferenze di Antolina dopo il ritorno di Elsa a Puente Viejo. La giovane prometterà ad Isaac di non raccontare ad Elsa quanto accaduto tra loro durante la sua assenza ma soffrirà molto nel vedere quanto lui sia ancora innamorato della sua fidanzata. Julieta, che si è concessa a Prudencio [VIDEO] per scoprire i suoi intrighi, continuerà a portare avanti il suo piano e a porgli delle domande per ottenere delle informazioni sul suo coinvolgimento con Donna Francisca e soprattutto sulla morte di Saul.

Giorno dopo giorno, Fernando apparirà sempre più interessato alla Uriarte, la quale a sua volta gli farà capire di ricambiare un certo affetto nei suoi confronti. La donna, infatti, sembrerà pronta a realizzare qualsiasi suo desiderio nonostante sia stata messa in guardia da Fè sull'inaffidabilità dell'uomo.

Una Vita anticipazioni: Simon confessa ad Elvira di amarla

Passando alle anticipazioni di Una Vita, in onda questa sera a partire dalle ore 22:30 circa, Simon non potrà più nascondere i suoi sentimenti per Elvira e le confesserà di non avere mai smesso di amarla. Preciserà, tuttavia, di non volerla far diventare la sua concubina, motivo per cui tra loro non potrà mai esserci futuro. La giovane non sembrerà disposta a perdere l'uomo di cui è innamorata e prometterà al padre di sottomettersi alle sue regole senza ribellarsi all'autorità. Dietro a tale notizia, che sorprenderà lo stesso Arturo, ci sarà però un'altra motivazione: restare ad Acacias 38 vicino a Simon, nella speranza di poterlo riconquistare.

Blanca e Diego attenderanno con preoccupazione l'esito dell'intervento di Samuel e nel frattempo lui scoprirà che la giovane è una brava disegnatrice. Le chiederà quindi di ricostruire il disegno strappato dal quaderno di Jaime. Liberto rifiuterà di avere dei rapporti con Rosina, temendo di fare del male al bambino mentre Susana verrà a sapere che Simon e Adela non hanno ancora consumato il matrimonio. Per questo consiglierà alla ragazza di essere un po' più attraente...