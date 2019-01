Annuncio

Annuncio

Giulia Salemi questa mattina è stata ospite a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. L'ex gieffina nel corso dell'intervista si è raccontata a viso aperto: dalla storia con Francesco Monte, al rapporto con la sua mamma.

L'ex gieffina visibilmente emozionata in volto, ha fatto chiarezza sul rapporto instaurato con l'ex tronista di Uomini e donne. All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Giulia e Francesco hanno dato luce a tantissime discussioni che in più di un'occasione hanno diviso i telespettatori [VIDEO].

Nonostante le dure parole pronunciate, i due inquilini poi riuscivano sempre a trovare un punto d'incontro. Oggi la modella italo-persiana ha raccontato di un Francesco Monte totalmente diverso lontano dalle telecamere: infatti durante l'intervista l'influencer ha anche ribadito la gelosia del suo fidanzato, precisando che fino ad oggi i due non hanno avuto delle discussioni.

Advertisement

Secondo la Salemi, lei ed il bel tarantino sono completamente differenti caratterialmente, ma proprio per questo che nella vita di tutti i giorni riescono ad andare d'accordo ed è finalmente scoppiato l'amore: "Io e Francesco siamo innamorati". Tuttavia Giulia, al meno per il momento ha escluso una convivenza: lei infatti vive a Milano, mentre Francesco a Roma per lavoro. Nonostante i vari impegni di lavoro, entrambi però riescono spesso a ricavare del tempo insieme. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale da separati, Giulia ha raggiunto il bel Monte a Taranto per festeggiare insieme il nuovo anno.

Salemi: 'Con mia madre ho chiarito'

Giulia Salemi nel salotto di Mattino 5, ha confessato di aver chiarito la situazione con la mamma Fariba Tehrani. In molti pensavano che le due dopo alcuni sbagli della donna avvenuti durante il percorso della figlia al reality, avessero chiuso i rapporti.

Advertisement

Al contrario Giulia ha dichiarato: "Ha solo cercato di difendermi". Durante le dichiarazioni l'ex gieffina però ha ribadito la sua contrarietà [VIDEO] al rito propiziatorio avvenuto a Casa Signorini.

'Pitti Uomo': presenti anche Giulia e Francesco

Al Pitti Uomo di Firenze sono arrivati numerosi volti noti dello spettacolo: ospiti del brand MarkUp c'erano anche Giulia Salemi e Francesco Monte. I due ex gieffini sono apparsi molti complici e non si sono assolutamente negati alle domande dei giornalisti. Francesco e Giulia hanno confessato di vivere una favola moderna, da quando sono usciti dalla casa più spiata d'Italia.