Tra le storie d'amore nate quest'anno nel corso del Grande Fratello Vip 3 vi è sicuramente quella tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due, ormai, stanno insieme da quando si sono spenti i riflettori del fortunato reality show Mediaset e sui social appaiono felici e innamorati più che mai. In queste ore, però, ha fatto discutere quella che è sembrata una vera e propria provocazione - anche se ironica - da parte della bella Giulia Salemi, la quale ha postato un commento 'bollente' sui social che non è passato inosservato tra i fan. [VIDEO]

La provocazione di Giulia Salemi a Francesco Monte

Nel dettaglio, possiamo dirvi che nel corso delle ultime ore, Francesco Monte ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram, dove lo vediamo indossare una tuta da vigile del fuoco.

La foto, ovviamente, non è passata inosservata e l'ex tronista ha scelto di lanciare una challenge, taggando nel post alcuni dei suoi compagni d'avventura del GF Vip, tra cui il vincitore Walter Nudo, chiedendo loro di fare meglio.

Quello che ha colpito, però, è stato il commento bollente di Giulia Salemi, la quale dopo aver visto lo scatto del suo fidanzato ha replicato scrivendo: 'Spegni il mio fuoco'. Un messaggio piccante che ha scatenato subito la reazione dei numerosi fan della coppia. 'Giulia tu lo provochi' e ancora 'Vedervi così innamorati è una vittoria per noi che vi abbiamo seguito', scrivono i follower su Instagram.

E' vero amore tra Giulia e Francesco dopo il Grande Fratello Vip

Provocazioni a parte, alla fine si può dire che Giulia Salemi abbia fatto benissimo a spingere l'acceleratore con Francesco Monte. In un primo momento, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne non sembrava molto convinto di questa storia d'amore e più volte all'interno della casa del Grande Fratello Vip non ha nascosto i suoi dubbi, ritenendo che lui e Giulia non potessero andare d'accordo fuori dal programma. [VIDEO]

E invece, alla fine, l'amore ha trionfato: Giulia e Francesco si stanno godendo la loro favola d'amore insieme dopo il clamore che ha regalato loro la partecipazione al Grande Fratello Vip 3.

Il ricordo di Cecilia Rodriguez, per l'ex tronista di Maria De Filippi, ormai sembra faccia parte definitivamente del suo passato. La Salemi è riuscita a far ritrovare il sorriso a Francesco, spazzando via il difficile periodo post separazione dalla showgirl argentina, che nel frattempo vive la sua storia d'amore con Ignazio Moser.