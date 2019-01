Annuncio

Nuovi pesanti insulti nei confronti di Giulia De Lellis tra le protagoniste più amate e seguite in assoluto sui social tra quelle nate a Uomini e donne. Le gossip news di queste ore, infatti, rivelano che contro l'ex fidanzata di Andrea Damante si è scagliata duramente l'attrice di film per adulti, Priscilla Salerno, la quale è arrivata ad offendere Giulia definendola una 'nana oscena'. [VIDEO]

Il pesantissimo attacco contro Giulia De Lellis che viene offesa e insultata: 'È una nana oscena'

Il teatro di questo sfoghi al vetriolo nei confronti della giovane Giulia è stato Instagram, dove l'attrice di film a luci rosse ha raccontato ai suoi fan di aver visto Giulia in treno e di aver capito soltanto adesso il vero motivo per il quale Andrea Damante l'ha tradita e poi lasciata.

'Io dico, Dio dà il pane a chi non ha i denti. Una nana oscena. Bravo Andrea', ha scritto la Salerno sul suo account ufficiale Instagram, aggiungendo poi che in passato Damante ci avrebbe provato anche con lei.

L'attrice a luci rosse, infatti, sostiene di aver incontrato e conosciuto Andrea all'interno di un locale a Verona (città natale di entrambi), ma a quanto pare tra i due non ci sarebbe stato mai nulla di 'serio'.

Il ritorno di Giulia De Lellis a Uomini e donne: sarà nel cast del serale

Al momento, nonostante i pesanti insulti, Giulia De Lellis ha preferito non replicare alle dure offese dell'attrice a luci rosse, sebbene la notizia non sia passata inosservata tra le sue tantissime fan, le cosiddette 'bimbe' di Giulia, le quali sono sempre pronte a difenderla in ogni circostanza e anche questa volta si sono schierate dalla parte dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Nel frattempo Giulia si dedica alla sua storia d'amore con il cantante Irama: tra i due, infatti, prosegue tutto nel migliore dei modi e il prossimo febbraio la De Lellis dovrebbe accompagnare anche il suo fidanzato al Festival di Sanremo.

Si vocifera infatti che durante le cinque serate del Festival della canzone italiana ci sarà anche Giulia in Riviera per sostenere e supportare il suo fidanzato. [VIDEO]

Intanto, però, presto la De Lellis dovrebbe ritornare anche in televisione e più precisamente a Uomini e donne, la trasmissione che l'ha lanciata nel piccolo schermo. Giulia, infatti, sarà tra le protagoniste delle puntate serali di Uomini e donne, che andranno in onda da febbraio in poi su Canale 5, riguardanti le scelte dei tronisti in carica.