Annuncio

Annuncio

Piero Angela è un noto giornalista e stimato divulgatore, ha scritto 38 libri e compiuto da poco 90 anni, parlando sempre poco della sua sfera privata. Questa volta, però, durante un incontro all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ha elogiato pubblicamente la moglie Margherita Pastore, che lo ha sostenuto in tutto e per tutto, rinunciando alle proprie ambizioni personali, pur di stargli sempre accanto.

Margherita ha rinunciato al sogno di danzatrice seguendo ovunque Piero Angela

La storia tra Piero Angela e Margherita Pastore è una di quelle storie d'amore che lasciano il segno, un esempio da seguire.

Si sono conosciuti quando lei era ancora una ragazzina col sogno di diventare una danzatrice di successo e, da quel momento, non si sono mai mollati. Il sogno di Margherita non si è mai realizzato per sua scelta personale, in quanto, quando Piero si trasferì a Parigi per diventare corrispondente RAI, decise di seguirlo anche nella capitale transalpina [VIDEO], mettendo da parte la propria realizzazione.

Advertisement

Da questo grande amore sono nati due figli, Christine e Alberto, con Margherita che, senza esitare, decise di dare tutta se stessa per i propri figli e a sostegno dell'attività lavorativa del marito.

"Senza di lei non c'è l'avrei fatta". Si apre così il ringraziamento pubblico di Piero Angela verso la donna che da sempre lo ama e lo sostiene, un ringraziamento che mette in luce un rapporto solido e sempre alla luce del sole tra i due. Il giornalista ha raggiunto grandi obiettivi durante la sua carriera ed è conosciuto in tutto il mondo, anche se, per sua stessa ammissione, il suo successo è merito esclusivamente di Margherita.

Margherita è anche una delle persone più critiche nel lavoro di suo marito

Nemmeno durante i ringraziamenti ricevuti dal marito Piero si è intravista Margherita, presente nell'Auditorium ma in incognito, visto e considerato che, da sempre, è contraria a farsi vedere in pubblico.

Advertisement

I migliori video del giorno

Non ha fatto solo da mamma e moglie in questa famiglia importante, è stata sopratutto una delle persone più critiche verso il lavoro del marito.

"Secondo mia moglie i 38 libri che ho scritto sono tutti uguali [VIDEO], in realtà ognuno è diverso dall'altro". Questa la confessione del divulgatore, che tra il sorriso un po' piccato e lo sguardo serio, ha evidenziato nuovamente l'importanza di avere una moglie come Margherita. "Io non ho fatto nulla. Famiglia e lavoro sono indispensabili, se poi si può avere tutto quello che si ama è il massimo" Queste le parole conclusive di Piero Angela, che hanno messo in evidenza tutta l'ammirazione verso la donna che ama, a cui certamente sarà sempre grato.