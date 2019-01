Annuncio

Annuncio

George Clooney e sua moglie Amal starebbero attraversando un momento di crisi. Addirittura alcune fonti vicine alla coppia parlano di un divorzio imminente. Cinque anni fa, l’attore e la bella avvocatessa libanese si sono sposati a Venezia e dalla loro unione sono nati due gemelli. Ad oggi però, i rapporti tra i due sembrano essersi incrinati. In rete, da alcuni giorni a questa parte, non fa altro che diffondersi a macchia d’olio l'indiscrezione che riguarda la loro intenzione di divorziare.

Il magazine di Gossip Radar On-live invece, da per certo un’imminente addio tra i due. Secondo alcune indiscrezioni [VIDEO]lanciate da una fonte vicina ad Amal e Clooney, sembra che i coniugi abbiano avuto una lite furiosa, tanto da far scappare la mamma avvocato in Sardegna con i figli Alexander ed Elia: “George ha bombardato il telefono di Amal perché vuole vedere vedere i gemelli.” In seguito alla diffusione del pettegolezzo, il portavoce dell’attore contattato dalla testata giornalistica Hollywood Life avrebbe prontamente smentito tutto, definendo la notizia totalmente inventata.

Advertisement

A confermare le parole pronunciate dal portavoce di George Clooney, altre indiscrezioni: il loro amore sarebbe così forte da aver fatto maturare loro l'idea di voler allargare la famiglia: “Amal è sempre impegnata ad aiutare chi soffre. Per lei l’arrivo di un altro figlio, sarebbe una gioia immensa”. Al momento però va detto che da parte dei diretti interessati non c’è nessuna conferma o smentita.

Parata di stelle a Venezia

Il matrimonio tra George Clooney e Amal è sicuramente uno di quelli che rimarrà nella storia. Per l’occasione a Venezia sono arrivate circa 14 imbarcazioni per portare tutti i 200 invitati alle celebrazioni. L’attore e l’avvocato sono diventati ufficialmente marito e moglie per mano di Walter Veltroni in un hotel che affacciava sul Canal Grande. Dopo la cerimonia, la serata è proseguita con una cena romantica blindatissima.

Advertisement

I migliori video del giorno

A seguire, il brindisi ed i balli fino all’alba.

Elisabetta Canalis archivia la storia con Clooney

Elisabetta Canalis qualche tempo fa è stata ospite nel salotto di Verissimo. Da Silvia Toffanin, l’ex velina più amata del programma ha lasciato intendere di aver archiviato la storia [VIDEO] con l’ex scapolo d'oro di Hollywood. La Canalis ha poi confessato che la sua storia più importante è quella che sta vivendo con il marito Brian Perry dalla quale è nata anche la piccola Skyler Eva.