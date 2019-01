Annuncio

Annuncio

C'è aria di crisi per una delle coppie storiche che si sono formate in questi anni a Uomini e donne. Parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che ormai fanno coppia fissa da svariati anni e che proprio in queste ultime settimane avevano annunciato di essere pronti per compiere il grande passo verso l'altare. A quanto pare, però, sarebbero cambiate un po' di cose dato che in queste ore, su Instagram, Pietro ha spiazzato i fan annunciando che da qualche tempo lui e la sua promessa sposa hanno scelto di interrompere la convivenza che stavano portando avanti, ormai, da quando terminò l'avventura di Rosa all'Isola dei famosi. [VIDEO]

È crisi tra Rosa e Pietro di Uomini e donne: 'Presto saprete tutto'

Un messaggio a dir poco spiazzante, frutto delle continue domande dei fan, i quali da tempo avevano notato che Rosa e Pietro non apparivano più insieme come un tempo e quindi si erano resi conto del fatto che qualcosa non stesse andando nel verso giusto.

E così hanno provato subito a chiedere informazioni ai due diretti interessati, in particolar modo a Pietro che prontamente ha voluto fare chiarezza sui social per evitare che si diffondessero delle notizie fuorvianti sulla sua storia d'amore con la bella Rosa.

Advertisement

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Pietro non ha nascosto la situazione e ha confermato che da un po' di tempo, lui e Rosa hanno scelto di interrompere la convivenza, confermando quindi che stanno vivendo un periodo di forte crisi, il tutto a ridosso del loro matrimonio che dovrebbe essere celebrato quest'estate.

Pietro non svela i motivi della crisi con Rosa

Tuttavia Pietro ha aggiunto, nel suo messaggio social, che non intende esporsi più di tanto su questo argomento e ha chiesto ai fan di pazientare ancora qualche giorno prima di scoprire tutta la verità su quello che sta accadendo tra lui e Rosa. Il ragazzo, però, non si è tirato indietro e ha ammesso che è giusto che i fan sappiano la verità dato che hanno fatto parte di questa storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e donne [VIDEO] e proseguita poi all'Isola dei famosi.

Advertisement

'Vi chiedo ancora un po' di pazienza', ha chiosato Pietro nel suo messaggio social di queste ore. Ma cosa sarà successo tra i due, al punto da portarli a mettere la parola fine alla convivenza e di conseguenza a mettere in bilico il matrimonio stesso? Rosa al momento non ha proferito parola sull'argomento, anche se in uno dei suoi ultimi post di Instagram ha colpito la frase: 'Io so camminare solo con le mie gambe'.