Annuncio

Annuncio

Oggi 26 gennaio negli studio Elios di Cinecittà in Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico [VIDEO] di Uomini e donne dove gli assoluti protagonisti sono stati Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Proprio questi ultimi hanno dimostrato di essere molto vicini alla scelta che sarà trasmessa a febbraio in prima serata su Canale 5.

Lorenzo si commuove in esterna con Giulia

Dalle anticipazioni su Uomini e Donne, si apprende che Lorenzo ha portato in esterna Claudia nello stesso luogo dove aveva ballato con Ivan Gonzalez.

In questa occasione il tronista ha indossato degli addominali finti, mentre Claudia un vestito di paillette. Durante l'esterna i due si sono lasciati andare ad un ballo spagnolo dove si sono perfino baciati.

Advertisement

Tornati in studio Lorenzo ha rivelato di aver visto Claudia molto spenta. Tesi confermata dalla stessa corteggiatrice, che inoltre ha riferito di essere stufa dei suoi comportamenti strani.

Subito dopo è stato il turno di Giulia Cavaglia che è stata protagonista di due bellissime esterne insieme a Riccardi. Scendendo nel dettaglio Lorenzo si è addirittura commosso quando la corteggiatrice gli ha chiesto se voleva essere la sua felicità. Inoltre Gianni Sperti le ha domandato perché non abbia reagito al bacio con Claudia. Qui la corteggiatrice ha spiegato che non vale la pena arrabbiarsi per un gesto solamente fisico.

Luigi si scusa con Irene Capuano

Vicinissimo alla scelta anche Luigi Mastroianni. Nel dettaglio, il tronista avrebbe perso la testa per Irene Capuano. Peccato che quest'ultima si sia dimostrata molto delusa dal suo comportamento tanto da averlo apostrofato con il termine 'co....ne'.

Advertisement

I migliori video del giorno

Durante la puntata, infatti, è stato fatto vedere un video dove Luigi ha approfittato di un guasto alla macchina per chiarirsi con Irene. Qui l'ex di Sara Affi Fella [VIDEO] ha confessato di essere molto preso da lei al punto di ammettere tutte le sue colpe.

Poi Luigi si è presentato in casa della madre di Giorgia in occasione dell'esterna. Qui la signora le ha detto che sua figlia tiene moltissimo a lui nonostante non riesca ad aprirsi in studio. A questo punto Giorgia gli ha confessato di essersi innamorata di lui dopo averlo portato in riva al lago. Ma in studio Mastroianni apparirà molto attratto da Valentina tanto che Giorgia e Irene non riusciranno a farsene una ragione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere la messa in onda di questa nuova registrazione del trono classico.