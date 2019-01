Annuncio

Annuncio

Il Segreto con le anticipazioni delle puntate dal 27 gennaio all'1 febbraio torna come sempre su Canale 5. Grosse novità a Puente Viejo, che si appresta ad accogliere Maria e Gonzalo, il cui ritorno è ormai imminente. Raimundo capirà che la nipote e il Valbuena stanno per rientrare al paesino dopo aver decifrato il messaggio in codice celato nella lettera che Francisca gli ha spedito. Nello stesso tempo, quel prezioso indizio lo metterà sulla strada giusta per ritrovare la Montenegro.

Leggi anche Un posto al sole trame: Elena indecisa sulla sua gravidanza dopo la reazione di Valerio

Attenzione anche ad Adela che, sottovalutando il pericoloso stalker, si troverà con un'arma puntata dritta sul suo viso. Le anticipazioni de Il Segreto ci raccontano anche della gravidanza di Antolina, che metterà Elsa in ansia, visto che dovrà rinunciare per sempre all'amore di Isaac: ma siamo sicuri che la giovane abbia detto proprio tutta la verità?

Il Segreto trame puntate dal 27 gennaio al 1 febbraio: Raimundo provetto detective

Le puntate della soap opera Il Segreto della settimana [VIDEO] faranno luce sulla scomparsa di Francisca Montenegro.

Advertisement

Le lettere che compongono le frasi, se unite, formano il nome di Maria: che cosa collega questo prezioso dettaglio con la Montenegro? Intanto Antolina, incinta di Isaac, rivela ad Elsa la lieta notizia. La Laguna non la prenderà affatto bene, consapevole che perderà per sempre l'uomo che ama. Prudencio non smette di ingannare Julieta in merito alla morte di Saul, dicendole di aver trovato un testimone pronto a giurare di aver visto il fratello morire e non certo per mano sua. La Uriarte fingerà di credere al marito, in modo da carpire quante più informazioni. Intanto l'Ulloa si farà accompagnare da Mauricio nel luogo indicato nella lettera della moglie. Dopo un lungo tragitto, i due uomini troveranno un capanno buio ed abbandonato, ma della Montenegro non ci sarà traccia. Dove sarà finita la matrona?

Il Segreto, trame: Julieta disposta a tutto

Antolina annuncia ad Isaac che presto diventerà padre, ma il falegname non sembra essere così entusiasta.

Advertisement

Tuttavia, si prenderà tutte le responsabilità, assicurando alla giovane che al loro bimbo non mancherà nulla. Isaac preferirà essere sincero con Elsa, che deciderà così di allontanarsi per non soffrire troppo. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] proseguono con la paura di Adela, che si ritroverà faccia a faccia con il suo stalker. L'uomo, un certo Basilio, le punterà un'arma in pieno viso. Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto si chiudono con la sofferta decisione di Julieta che, pur di sapere che cosa sia accaduto a Saul, proverà a 'convincere' Fernando offrendole il suo corpo.