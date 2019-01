Annuncio

Gerry Scotti, famoso conduttore Mediaset, tornato da poco in onda con una versione speciale del programma Chi Vuol Essere Milionario, si è messo a nudo nel corso di un'intervista ai microfoni [VIDEO] del settimanale Chi. Il conduttore ha svelato un doloroso retroscena inerente al suo passato da adolescente: fu discriminato quando era al liceo. Il motivo risiedeva nelle origini della sua famiglia. Il padre era operaio e questo non fu preso di buon grado dagli studenti del liceo a cui fu iscritto dalla madre.

Il doloroso retroscena sul passato di Gerry Scotti

Gerry Scotti è sempre stato molto reticente in merito alla sua vita privata. Dietro il suo carattere estremamente spiritoso, le sue battute e la sua simpatia, si nasconde una persona dal trascorso un po' complicato.

Gerry proviene, infatti, da una famiglia molto umile, il padre svolgeva il lavoro di operaio e la loro situazione economica non era tra le più floride. Nel corso di un'intervista con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Scotti ha rivelato un doloroso retroscena del suo trascorso. Quando era adolescente, dopo le scuole medie, la madre lo iscrisse alle scuole superiori. Nel caso specifico al liceo Carducci. All'epoca, tale istituto era rinomato per essere frequentato solo ed esclusivamente dalla media e alta borghesia.

Il conduttore, naturalmente, non faceva parte di questa categoria; tuttavia, la madre decise di iscriverlo ugualmente. Quando andò dal direttore per formalizzare la sua iscrizione, però, si trovò dinanzi una persona spietata che, senza troppi giri di parole, le chiese per quale assurdo motivo volesse iscrivere suo figlio ad un liceo avendo un padre operaio.

Avrebbe dovuto iscriverlo ad un professionale.

Scotti parla anche del passato da latin lover

La donna incassò il colpo, ma decise di non curarsi di quanto appena appreso e iscrisse ugualmente il figlio in quel liceo. Grazie al coraggio avuto dalla madre, Gerry Scotti è riuscito a studiare a dovere e ad intraprendere una splendida carriera professionale dando uno schiaffo morale a tutti coloro che non credevano in lui.

Ma non è tutto. Il conduttore, nel corso dell'intervista, si è lasciato scappare anche qualche piccola curiosità in merito alla sua vita [VIDEO] da Don Giovanni poco prima di diventare famoso. Quando era più giovane cambiava donne in continuazione, poi mise la testa a posto e sposò la donna che poi sarebbe diventata la sua ex moglie, Patrizia Grosso. Adesso, l'era da latin lover sembra conclusa.