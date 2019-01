Annuncio

Belen Rodriguez si è resa protagonista di un video molto particolare che sta facendo molto discutere [VIDEO]nelle ultime ore. La ragazza appere insieme ad un amico di Lavezzi, tale Lucas Langelotti e mentre chiacchierano lei lo bacia, poi si scosta. Sul web scoppia il caos.

Belen Rodriguez sta facendo scalpore in Argentina

La showgirl argentina ha deciso di trascorrere l'inizio 2019 nel suo paese d'origine. Nel corso della sua permanenza si sta regalando dei momenti molto spensierati.

Essendo molto attiva sui social, la showgirl ha infatti deciso di condividere i momenti più salienti di questa sua vacanza e i contenuti che stanno circolando sul web stanno generando molto scalpore.

Uno in particolare sta facendo discutere da un po' di ore e riguarda il video in cui Belen bacia un amico di Lavezzi.

La showgirl si riprende mentre chiacchiera con il ragazzo. Quest'ultimo le chiede: "qual è la cosa più bella delle tue vacanze?" E la showgirl, con aria alquanto divertita, dice: "tu" e poi i due si baciano. Il filmato, tuttavia, è durato pochissimo tempo, dal momento che subito dopo il bacio la modella argentina ha staccato il collegamento. Appena in cui il video è stato postato su internet, è divenuto virale [VIDEO]. Il pubblico da casa si sta interrogando sulla natura di quel bacio.

Belen bacia un amico di Lavezzi ma il suo comportamento fa sorgere dubbi

Analizzando con maggiore attenzione il contenuto, infatti, pare che la showgirl stia prendendo in giro il suo interlocutore.

Subito dopo il bacio, infatti, la Rodriguez scoppia a ridere e chiude la videocamera. Questo ha lasciato spazio all'ipotesi secondo cui i due stessero scherzando. Se il bacio fosse stato vero, infatti, non ci sarebbe stato motivo di smorzare un momento così romantico con una risata simile. Pertanto, è probabile che i due abbiano dato luogo ad una candid, come se avessero voluto riprendersi mentre "pagavano un pegno".

Per quanto riguarda il flirt tra Belen e il calciatore Lavezzi, invece, il Gossip è ancora aperto. I due hanno trascorso molto tempo insieme durante la permanenza della showgirl in argentina. Tuttavia, né lui né lei hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito, per questo motivo non è possibile dire con esattezza se tra i due ci sia o meno un flirt in corso.

Ad ogni modo, ieri sera Belen è tornata in televisione mostrando tutto il suo splendore, nel corso della prima puntata di "C'è posta per te" e il pubblico è stato ben felice di rivederla.