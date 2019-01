Annuncio

Le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del Trono Classico del 12 gennaio confermano una serie di colpi di scena nei troni di Andrea Cerioli, Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Andrea ha fatto la sua scelta [VIDEO], in grande anticipo rispetto ai tempi previsti: il tronista ha deciso di proseguire il suo percorso lontano dalle telecamere insieme ad Arianna, fatto che ha scatenato diversi sospetti in merito ad un loro possibile accordo fuori dal programma.

Ma le novità non sono mancate anche nel percorso di Teresa, che si è lasciata andare e ha scambiato un bacio appassionato con un suo corteggiatore, finendo per fare arrabbiare un altro ragazzo.

Confusione e passi indietro hanno caratterizzato anche la parte dedicata a Lorenzo Riccardi, che ha scontentato ancora Claudia, uscendo per ben tre volte con Giulia. Ma scopriamo di seguito i dettagli su quanto accaduto.

Uomini e donne anticipazioni: Teresa bacia Andrea

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, Teresa Langella avrebbe voluto incontrare in esterna Antonio ma lui ha rifiutato di vederla (sebbene lei si sia presentata sotto casa). Il corteggiatore è rimasto deluso per le affermazioni di lei al termine della precedente registrazione [VIDEO], quando si era chiaramente espressa a favore di Andrea Dal Corso. La Langella ha ammesso, tra le lacrime, di essere rimasta male per questo rifiuto perché si sente molto legata ad Antonio.

Ma quest'ultimo è rimasto fermo nella sua posizione, affermando di non riuscire più a fidarsi della napoletana. Un sospetto confermato in parte anche da quanto accaduto in seguito nel corso dell'esterna con Andrea.

All'interno di una stanza completamente bianca, il corteggiatore si è aperto e ha parlato della sua adolescenza, durante la quale ha sofferto di obesità. La coppia è apparsa fin da subito molto vicina, fino a quando si è scambiata il tanto atteso bacio appassionato. Alla vista della scena, Kevin e Antonio hanno deciso di lasciare lo studio: se il comportamento del primo non ha preoccupato la Langella, che poi lo ha eliminato, la tronista è apparsa provata per l'uscita di Moriconi. Il corteggiatore tornerà in futuro? Dal suo silenzio social, in seguito alla registrazione, tutto fa pensare alla sua decisione di abbandonare per sempre il programma.

Registrazione Uomini e donne: Lorenzo sempre più confuso

Teresa Langella non è l'unica ad essere ancora molto confusa. Le anticipazioni di Uomini e donne confermano anche le idee poco chiare di Lorenzo Riccardi che, dopo la finta scelta, è uscito sia con Claudia Dionigi che con Giulia Cavaglia.

Ha raggiunto la prima nel vivaio di famiglia e poi si è trasferito in spiaggia insieme a lei. Qui hanno parlato a lungo e lui ha confermato di essere interessato sia a lei che a Giulia. Si è quindi scusato, anche con una scritta sulla sabbia, e ha scambiato con la giovane laziale un nuovo bacio. È stata poi la volta di ben tre esterne con la Cavaglia, fatto che ha suscitato l'inevitabile delusione di Claudia. Le prime due, di poco conto, sono state registrate a Roma dopo la precedente registrazione, mentre nella terza Lorenzo si è addirittura recato a Torino. Qui ha cercato di conoscere meglio la modella, scoprendo qualcosa in più della sua famiglia, e alla fine anche con lei c'è stato un bacio di commiato. Il tronista ha confessato a Maria De Filippi di essere ancora deciso e di non sapere, almeno per il momento, chi scegliere.